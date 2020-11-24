Телеком

12:48 24.11.2020

Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

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Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell планируют строить до 30% новых сайтов телеком-сетей на основе модели шеринга инфраструктуры.

"Мы договорились о шеринге (...) Все операторы отдают себе отчет, что в некоторых населенных пунктах и на некоторых дорогах не имеет смысла строить по три сети, что есть смысл включить разумную историю с инвестициями, есть смысл шерить сети. И по нашим прогнозам, на 30% новой стройки как раз будет шериться сеть", - отметила генеральный директор компании "Vodafone Украина" Ольга Устинова на брифинге в Киеве во вторник.

Она также подчеркнула, что операторы очень ждут от государства разрешения на запуск спектрального шеринга, который позволит им делиться не только пассивной инфраструктурой, но и ее активной частью.

Устинова также назвала устранение цифрового неравенства - одним из важнейших проектов телеком-отрасли Украины.

Как сообщалось, более 5,4 млн украинцев (9,1 тыс. населенных пунктов) с 1 июля 2020 года получили лучшее покрытие 4G, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Теги: #киевстар #lifecell #устинова #vodafone
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