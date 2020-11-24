lifecell до конца 2020г планирует запустить 4G в диапазоне 900 МГц еще в 800 населенных пунктах

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) до конца текущего года намерен запустить 4G-связь в диапазоне 900 МГц еще в 800 населенных пунктах Украины.

"К настоящему времени мы построили сеть (LTE 900) в 359 населенных пунктах. До конца года lifecell планирует иметь 4G покрытие в 900 стандарте в 800 населенных пунктах и продолжать наращивать эту сеть в последующие годы", - сообщил директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Дмитрий Дзябура в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации совместно с операторами мобильной связи "Киевстаром", "Vodafone Украина" и lifecell в 2021 году планируют сосредоточиться на покрытии скоростным мобильным интернетом в первую очередь дорог.