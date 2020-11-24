Телеком

12:33 24.11.2020

"Vodafone Украина" оценивает инвестиции в проект LTE 900 в 4 млрд грн

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"Vodafone Украина" оценивает инвестиции в проект LTE 900 в 4 млрд грн

Мобильный оператор "Vodafone Украина" оценивает инвестиции в проект 4G в диапазоне 900 МГц (LTE 900) в 4 млрд грн.

"Если говорить в целом об инвестициях, по нашим оценкам только проект технологии LTE900 займет в районе 4 млрд грн. Это огромные деньги. Параллельно мы наращиваем емкость сети в крупных городах, мы инвестируем в транспорт. А это я только озвучила цифры по LTE900", - сказала генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в ходе брифинга во вторник.

Теги: #vodafone
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