Минцифры до конца 2021 г. планирует подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. школ и больниц

Министерство цифровой трансформации Украины в 2021 году планирует подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. школ и больниц, сообщило ведомство со ссылкой на вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова на своей странице в Facebook во вторник.

"Проект обеспечения украинцев высокоскоростным интернетом - приоритет государства. Только воплотив его, мы сможем воплотить все остальные проекты. Одна из наших целей - подключить к фиксированному интернету каждый объект социальной инфраструктуры в Украине. Так жители населенных пунктов, где расположены такие заведения, также получат возможность подключения", - цитирует пресс-служба Федорова.

Вице-премьер в ходе брифинга отметил, что на подключение объектов социальной инфраструктуры к интернету в 2021 году планируется выделить 850 млн грн.

"У нас не подключены к фиксированному интернету 40% школ, 92% библиотек, 37% больниц. Больше всего не подключено объектов социальной инфраструктуры в Винницкой и Житомирской областях", - рассказал он.

По подсчетам Минцифры, около 2 тыс. украинских школ, где обучаются 180 тыс. учеников, находятся в населенных пунктах, где отсутствуют оптические провайдеры. Кроме того, 46% всех украинских семей не имеют доступа к фиксированному интернету.

"Исследование дало нам понять, какая конкретно школа не подключена, какая конкретно амбулатория. Благодаря этому исследованию мы не дадим никому зарабатывать на подключении объектов социальной инфраструктуры, как это было до этого", - добавил министр.

По его словам, внутри министерства уже сформирована специальная команда, которая будет заниматься только этим вопросом.

Федоров также отметил, что Минцифры намерено запустить портал, где каждый украинец будет иметь возможность отслеживать, кто из провайдеров подключает интернет в его населенном пункте, сколько это стоит, зарегистрирована ли компания.

"Для нас очень важно, чтобы все работали в "белую", чтобы никто не злоупотреблял этой ситуацией. Все будет максимально открыто и каждый сможет проверить, как проходит процесс подключения объектов социальной инфраструктуры", - сказал он.

Минцифры ставит целью за три года обеспечить 95% населения доступом к скоростному мобильному интернету.