Телеком

13:52 17.11.2020

Минцифры до конца 2021 г. планирует подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. школ и больниц

2 мин читать
Минцифры до конца 2021 г. планирует подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. школ и больниц

Министерство цифровой трансформации Украины в 2021 году планирует подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. школ и больниц, сообщило ведомство со ссылкой на вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова на своей странице в Facebook во вторник.

"Проект обеспечения украинцев высокоскоростным интернетом - приоритет государства. Только воплотив его, мы сможем воплотить все остальные проекты. Одна из наших целей - подключить к фиксированному интернету каждый объект социальной инфраструктуры в Украине. Так жители населенных пунктов, где расположены такие заведения, также получат возможность подключения", - цитирует пресс-служба Федорова.

Вице-премьер в ходе брифинга отметил, что на подключение объектов социальной инфраструктуры к интернету в 2021 году планируется выделить 850 млн грн.

"У нас не подключены к фиксированному интернету 40% школ, 92% библиотек, 37% больниц. Больше всего не подключено объектов социальной инфраструктуры в Винницкой и Житомирской областях", - рассказал он.

По подсчетам Минцифры, около 2 тыс. украинских школ, где обучаются 180 тыс. учеников, находятся в населенных пунктах, где отсутствуют оптические провайдеры. Кроме того, 46% всех украинских семей не имеют доступа к фиксированному интернету.

"Исследование дало нам понять, какая конкретно школа не подключена, какая конкретно амбулатория. Благодаря этому исследованию мы не дадим никому зарабатывать на подключении объектов социальной инфраструктуры, как это было до этого", - добавил министр.

По его словам, внутри министерства уже сформирована специальная команда, которая будет заниматься только этим вопросом.

Федоров также отметил, что Минцифры намерено запустить портал, где каждый украинец будет иметь возможность отслеживать, кто из провайдеров подключает интернет в его населенном пункте, сколько это стоит, зарегистрирована ли компания.

"Для нас очень важно, чтобы все работали в "белую", чтобы никто не злоупотреблял этой ситуацией. Все будет максимально открыто и каждый сможет проверить, как проходит процесс подключения объектов социальной инфраструктуры", - сказал он.

Минцифры ставит целью за три года обеспечить 95% населения доступом к скоростному мобильному интернету.

Теги: #минцифры #школа #больница #интернет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 16.11.2020
В харьковской школе обнаружили боевое отравляющее вещество, полиция проводит проверку

В харьковской школе обнаружили боевое отравляющее вещество, полиция проводит проверку

19:03 11.11.2020
Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

04:51 10.11.2020
Спикер парламента Армении находится в больнице после избиения

Спикер парламента Армении находится в больнице после избиения

09:32 07.11.2020
В Киеве состоялось официальное открытие футбольной школы "Шахтера"

В Киеве состоялось официальное открытие футбольной школы "Шахтера"

14:48 06.11.2020
Google научит украинских учителей проводить уроки дистанционно - Минобразования

Google научит украинских учителей проводить уроки дистанционно - Минобразования

10:25 04.11.2020
Степанов: с начала учебного года COVID-19 заболело 0,9% учеников

Степанов: с начала учебного года COVID-19 заболело 0,9% учеников

15:49 03.11.2020
Минцифры и Facebook запускают образовательный хаб для малых и средних предприятий

Минцифры и Facebook запускают образовательный хаб для малых и средних предприятий

13:40 03.11.2020
Обновленный санитарный регламент системы школьного питания согласован, сообщила Елена Зеленская

Обновленный санитарный регламент системы школьного питания согласован, сообщила Елена Зеленская

19:09 02.11.2020
В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

12:58 02.11.2020
Минцифры запускает национальный тест на цифровую грамотность граждан

Минцифры запускает национальный тест на цифровую грамотность граждан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию до 10 декабря проведет внеплановые проверки 12 компаний "1+1 media" по структуре собственности

StarLightMedia совместно с "Киевстар" запустили решение для показа рекламы целевой аудитории

"Київстар" збільшив покриття 4G у Дніпропетровський і Харківській областях

"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Днепропетровский и Харьковской областях

"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в Херсонской области

"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

УГЦР оценивает в 400 млн грн стоимость создания системы мониторинга качества мобильной связи и готов начать работы

Кабмин сменил гендиректора КРРТ

Кабмин предложит ВР обязать Госспецсвязи заняться хранением резервных копий электронных госресурсов

Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 5G в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА