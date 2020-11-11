Телеком

12:17 11.11.2020

Украина может объявить тендер на 5G частоты в октябре 2021г - Кабмин

2 мин читать
Украина может объявить тендер на 5G частоты в октябре 2021г - Кабмин

Кабинет министров намерен утвердить план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения (5G), предусматривающий объявление тендера на выдачу лицензий на пользования радиочастотным ресурсом (РЧР) с использованием 5G в октябре 2021 года.

Согласно плану мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина", предполагается, что с целью проведения анализа РЧР пригодного к внедрению 5G, определения потенциальных полос частот и условий их использования в ноябре 2020 года будет создана отдельная рабочая группа.

План мероприятий, также предполагает по результатам работы этой группы в декабре 2020 года определить необходимость проведения научно-исследовательских работ с целью определения стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G, возможности совместного использования радиоэлектронных средств спецпользователями мобильной связи, а также проработать возможное финансирование таких работ из бюджета.

В июне 2021 года предполагается провести работы по определению стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G и в августе подготовить и подать в Кабмин проект о внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование РЧР Украины.

План мероприятий также предусматривает объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий на пользование РЧР с использованием системы 5G в октябре 2021 года при условии принятия предусмотренных планом нормативно-правовых актов.

При этом уже в декабре 2021 года планируется предоставить телеком-операторам права на использования РЧР для внедрения 5G по итогам проведенного конкурса.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в результате внедрения 5G экономика Украины получит возможность быстрого роста.

Как сообщалось, генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова считает необходимым реализовать ковровое покрытие территории Украины 4G-связью, прежде чем начинать работать со стандартом мобильной связи пятого поколения (5G). В интервью "Интерфакс-Украина" она отметила, что не считает, что рынку Украины критично нужен 5G уже в следующем году. "Первоочередная задача – устранить цифровое неравенство. Интернет должен прийти во все населенные пункты страны, и только после этого целесообразно открывать дискуссию о 5G. И это точно не следующий год, а 2022-й или даже 2023 год", - отметила Устинова.

Компания "Киевстар" считает целесообразным запускать пятое поколение мобильной связи не ранее конца 2022 года.

В lifecell ранее заявили, что считают, что лицензии на внедрение 5G должны быть предоставлены мобильным операторам бесплатно.

Теги: #связь #5g
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 11.11.2020
Новая редакция закона о почтовой связи позволит "Укрпоште" работать с почтоматами, электронной маркой, усилить борьбу с контрабандой

Новая редакция закона о почтовой связи позволит "Укрпоште" работать с почтоматами, электронной маркой, усилить борьбу с контрабандой

12:46 09.11.2020
Мобильные операторы в октябре подключили к 4G почти 2,5 тыс. населенных пунктов

Мобильные операторы в октябре подключили к 4G почти 2,5 тыс. населенных пунктов

14:48 27.10.2020
Абоненты старшего возраста в 1,5 раза больше звонят, в среднем используют 3 Гб трафика в месяц - "Киевстар"

Абоненты старшего возраста в 1,5 раза больше звонят, в среднем используют 3 Гб трафика в месяц - "Киевстар"

15:48 16.10.2020
Двух операторов оштрафуют за неперечисление ренты за РЧР в должном размере - Минцифры

Двух операторов оштрафуют за неперечисление ренты за РЧР в должном размере - Минцифры

11:10 15.10.2020
Apple представила четыре новых iPhone 12 с поддержкой 5G

Apple представила четыре новых iPhone 12 с поддержкой 5G

13:05 09.10.2020
Количество внутренних туристов в Украине в мае-августе 2020г уменьшилось на 17% - "Киевстар"

Количество внутренних туристов в Украине в мае-августе 2020г уменьшилось на 17% - "Киевстар"

17:22 08.10.2020
5G в Украине целесообразнее запускать в конце 2022г или в 2023г - "Киевстар"

5G в Украине целесообразнее запускать в конце 2022г или в 2023г - "Киевстар"

09:03 07.10.2020
Apple проведет презентацию 13 октября, аналитики ждут iPhone с поддержкой 5G

Apple проведет презентацию 13 октября, аналитики ждут iPhone с поддержкой 5G

17:43 01.10.2020
Мобильные операторы в сентябре подключили к 4G 1,2 тыс. населенных пунктов

Мобильные операторы в сентябре подключили к 4G 1,2 тыс. населенных пунктов

14:24 30.09.2020
Кабмин утвердил предусматривающий внедрение стандартов ЕС план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022гг

Кабмин утвердил предусматривающий внедрение стандартов ЕС план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022гг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

ПОСЛЕДНЕЕ

EVO закупила кислородные концентраторы и пульсоксиметры для сотрудников, включила COVID-19 в корпоративную страховку

"Vodafone Украина" в III кв. увеличил выручку на 12%

lifecell в III кв. увеличил доход на 14,2%, вышел на чистую прибыль в 36,8 млн грн

Bloomberg запускает телеканал для широкой аудитории

"Киевстар" запустил программу дистанционного обмена телефонов

"Vodafone Украина" договорилась с УДП о внедрении IoT в сфере речных перевозок

"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в Харьковской области

"Vodafone Украина" выходит на рынок фиксированного интернета

Рынок движется к тому, что цена за гигабайт падает - "Vodafone Украина"

"Vodafone Украина" планирует в 2020 г. получить 125 млн грн доходов от ИТ-дочки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА