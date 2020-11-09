Bloomberg запускает телеканал для широкой аудитории

Американская медиакомпания Bloomberg LP в понедельник запускает стриминговый телеканал, который будет фокусироваться на темах, представляющих общий интерес, пишет The Wall Street Journal.

Изначально он будет доступен на стриминговых платформах Apple TV, Roku и Amazon Fire TV и будет транслировать новости и документальные программы в течение 10,5 часа в день.

Телеканал был создан на базе запущенного в 2017 году ресурса Bloomberg TicToc, который в прошлом году был переименован в QuickTale, чтобы избежать путаницы с китайской соцсетью TikTok. По данным Bloomberg, количество уникальных пользователей QuickTale, который доступен на Twitter и других платформах, составляет около 50 млн человек в месяц.

Новый телеканал будет транслировать новостные программы в прямом эфире, документальные фильмы, интервью, а также новости науки, технологий, окружающей среды и бизнеса.

Глава Bloomberg Media Джастин Смит выразил надежду на то, что телеканал привлечет молодую аудиторию, как приобретенный в 2019 году кабельным оператором Altice USA Cheddar Inc., но на глобальном уровне.

"Аудитория в новых условиях настолько значительна, что мы видим хорошие возможности для возникновения новых брендов", - сказал он.

Более 100 сотрудников Bloomberg работают над созданием контента для QuickTale. Канал также будет использовать материалы Bloomberg News, который имеет примерно 2700 репортеров по всему миру.

"Мы хотим привлечь молодых людей, потому что они будущие клиенты нашей бизнес-подписки и терминала", - отметил главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвейт.

Телеканал QuickTake будет доступен на сервисе бесплатного ТВ Samsung Smart TV с 18 ноября, а до конца года - на Tubi и Xumo.

Bloomberg также предлагает платную подписку на свой сайт за $39,99 в месяц, которой уже пользуется 250 тыс. человек, включая 40% проживающих за пределами США. Джастин Смит надеется, что к концу следующего года выручка Bloomberg от подписки превысит $100 млн.

По данным Burton-Taylor International Consulting, бОльшая часть выручки Bloomberg, которая в прошлом году составил $10,5 млрд, приходилась на терминалы финансовой информации, которые компания предоставляет институциональным клиентам. Однако рост этого направления бизнеса замедлился, поэтому Bloomberg в последние годы сконцентрировался на развитии ресурсов для широкого круга потребителей, которые могут иметь больший потенциал роста.