В ближайшие несколько лет телеком-индустрии нужно сосредоточиться на развитии технологии 4G - "Киевстар"

Мобильный оператор компания "Киевстар" отмечает высокий потенциал технологии мобильной связи четвертого поколения 4G (LTE), отмечается в сообщении оператора во вторник.

"Результаты новых тестов еще раз подтверждают, что потенциал для развития 4G в Украине очень большой. Поэтому, по моему мнению, в ближайшие несколько лет телеком-индустрии нужно сосредоточиться именно на этой радио-технологии", – сообщил директор по планированию и управлению качеством сетей "Киевстар" Василий Пантов.

По его словам, операторы должны сосредоточиться на том, чтобы скоростной интернет был доступен для более чем 90% украинцев - для этого "Киевстар" ежегодно инвестирует 4-5 млрд грн в развитие собственной телеком-инфраструктуры.

Вместе с технологическим партнером компанией Huawei "Киевстар" установил новый рекорд скорости передачи данных в собственной 4G-сети – более 800 Мбит/с, что стало возможным благодаря агрегации частот (Carrier Aggregation) – одновременному использованию частот 900 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц, которые, согласно лицензиям, компания может использовать для 4G.

Оператор с 2018 года использует агрегацию частот 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления абонентам высокой скорости и лучшей емкости сети. С июля этого года мобильный оператор начал использовать для 4G частоты 900 МГц, которые обеспечивают больший радиус действия базовых станций и помогают расширять сеть в маленьких селах.

"Оборудование, на котором был установлен рекорд скорости, используется и при расширении 4G в большинстве городов и сел Украины. Благодаря активным инвестициям в строительство, сейчас скоростной мобильный интернет от "Киевстар" работает в более чем 15 тыс. городов и сел Украины, где проживает 85% населения страны", - подчеркивается в сообщении компании.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2019 года пользовались около 26,2 млн абонентов мобильной связи и около 1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).