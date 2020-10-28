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09:34 28.10.2020

Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США - СМИ

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Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США - СМИ

Американская Apple Inc. наращивает усилия по созданию своего собственного поискового сервиса на фоне опасений по поводу сотрудничества с Google из-за антимонопольного дела в США, пишет Financial Times.

На прошлой неделе министерство юстиции США подало иск против дочерней компании Alphabet Inc. В нем власти США приводят в качестве примера неконкурентных практик сделку, благодаря которой Google является поисковиком по умолчанию на устройствах Apple.

Последняя версия операционной системы Apple iOS 14 позволяет искать информацию в интернете в обход Google. Apple обычно держит в тайне свои планы, однако новая функция свидетельствует о том, что компания работает над созданием альтернативного Google поисковика, отмечает FT.

В 2018 году Apple наняла на работу Джона Джаннандреа, который ранее руководил поисковым направлением Google. В Apple Джаннандреа занимается развитием технологий искусственного интеллекта.

По мнению Билла Куграна из Sequoia Capital, ранее занимавшего пост вице-президента Google по разработкам, у Apple есть квалифицированные сотрудники, которые могут создать новый поисковик.

Согласно объявлениям о вакансиях разработчиков поисковых систем в Apple, новые сотрудники будут заниматься "разработкой и реализацией архитектуры инновационной поисковой технологии" компании.

Эксперты также отмечают рост активности поискового робота Applebot, который используется для создания баз данных поисковиков.

Создание альтернативы поисковику Google может занять несколько лет, однако Apple может позволить себе долгосрочные инвестиции, учитывая, что прибыль компании в этом году может превысить $55 млрд, а денежные резервы - $81 млрд, пишет FT.

Apple обычно стремилась контролировать наиболее важные компоненты своей продукции, включая чипы, которые используются в iPhone, наушниках AirPods и умных часах AppleWatch, и интеграцию оборудования и программного обеспечения. Однако Google уже более десяти лет является поисковиком по умолчанию на устройствах Apple.

На фоне антимонопольного дела в отношении Google, у производителя iPhone появляется стимул изменить ситуацию. По мнению Шарис Поузен из юридической фирмы Clifford Chance, Минюст США может потребовать расторжения эксклюзивного соглашения Apple и Google. По оценкам властей США, Google платит $8-12 млрд в год, или 15-20% прибыли Apple, за сохранение своих позиций на устройствах компании.

Apple является одной из немногих компаний, которая имеет возможность сама проводить индексацию в поисковых системах. Большинство альтернативных Google поисковиков, включая DuckDuckGo и Neeva, используют индекс поисковой системы Microsoft Corp. Bing.

"Позиция Apple уникальна, поскольку у нее есть iPhone и iOS. Она контролирует браузер по умолчанию", - сказал сооснователь Neeva и бывший глава рекламного подразделения Google Шридхар Рамасвами.

По его мнению, для Apple естественно развивать поисковую систему, учитывая ее возможности по сбору данных и оценке поведения пользователей.

Однако некоторые аналитики сомневаются в перспективах нового поисковика. Профессор бизнес-школы Колумбийского университета Дэн Ван считает, что Apple будет "крайне сложно" догнать Google.

"Google каждую минуту обрабатывает сотни миллионов поисковых запросов от пользователей со всего мира, что является огромным преимуществом, когда дело касается данных", - сказал он.

Теги: #сша #google #apple
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