Телеком

09:19 12.10.2020

Близкие владельца "Vodafone Украина" Гасанова покупают "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина"

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Близкие владельца "Vodafone Украина" Гасанова покупают "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина"

Близкие владельца группы компаний NEQSOL Holding Насиба Гасанов, который является бенефициаром 100% второго по величине украинского оператора мобильной связи "Vodafone Украина", покупают 100% ООО "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" (Киев).

Как сообщил Антимонопольный комитет Украины, он получил соответствующую заявку от ООО "Си-Телеком Холдинг" (Киев), совладельцами которого, по данным госреестра, с долями по 40% являются Гасановы Артем и Рамиз Насиб оглы, один из которых прописан по тому же адресу, что и, вероятно их отец, Насиб Гасанов.

Владельцем еще 20% выступает Юсиф Джаббаров, чье имя и фамилия совпадают с именем и фамилией CEO NEQSOL Holding.

АМКУ также сообщил, что получил заявку на одобрение согласованных действий "Си-Телеком Холдинга" и нынешнего владельца "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" – BAGGIO Holding B.V. в соответствии с их договором купли-продажи об отказе от конкуренции сроком на пять лет.

Бенефициарным собственником "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" через BAGGIO Holding B.V. выступает бизнесмен Владимир Евтушенков, который был конечным бенефициаром "Vodafone Украина" до его покупки в конце прошлого года Гасановым.

"Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" предоставляет на украинском рынке услуги по технологическим решениям, СКС, сети и экспертизу оптимизации ІТ. ОАО "Ситроникс" до 2009 года в Украине и других странах региона компания работала под брендом "Квазар-Микро". Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.

"Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" в 2019 году увеличила выручку на 1,3% – до 700,89 млн грн, а ее чистая прибыль сократилась в 2,9 раза – до 22,1 млн грн.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов.

Теги: #ситроникс #покупка #vodafone
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