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15:39 08.10.2020

Индустрия мобильной связи потеряет более 3 млрд грн из-за COVID-19 в 2020г, но в целом вырастет на 10% за счет увеличение потребления интернета – "Киевстар"

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Индустрия мобильной связи потеряет более 3 млрд грн из-за COVID-19 в 2020г, но в целом вырастет на 10% за счет увеличение потребления интернета – "Киевстар"

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" ожидает снижения доходов индустрии мобильной связи в Украине на 3 млрд грн в 2020 году из-за влияния пандемии COVID-19.

"Индустрия потеряет около 3 млрд грн недополученного дохода из-за COVID-19 в 2020 году. В основном из-за потерянного роуминга, валютная выручка от которого хоть немного, но позволяла нам балансировать эффект от COVID-19… В то же время индустрия все-таки вырастет, и вырастет неплохо. В моем понимании индустрия вырастет год к году больше, чем на 10%", - сообщил президент "Киевстара" Александр Комаров на конференции в Киеве в четверг.

По его словам, драйвером роста индустрии станет, в первую очередь, увеличение потребления мобильного интернета за счет расширения пенитрации смартфонов, поддерживающих 4G.

Комаров также отметил, что за период карантина значительно выросло потребление голосовых услуг – от 571,1 мин на одного абонента во втором квартале 2019 года до 641 минуте на абонента во втором квартале 2020 года.

Кроме того, увеличилось среднее количество гигабайт на абонента – на 8%.

В то же время количество абонентов сократилось более чем на 600 тыс., что в то же время находится в рамках мировых трендов изменения рынка связи в период пандемии.

При этом президент "Киевстара" сказал: согласно заложенным в компании сценариям на 2021 год, влияние COVID-19 на индустрию мобильной связи будет примерно на том же уровне, что и в 2020 году.

Теги: #коронавирус #киевстар
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