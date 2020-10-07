Apple проведет презентацию 13 октября, аналитики ждут iPhone с поддержкой 5G

Американская Apple Inc. объявила о проведении презентации 13 октября.

Аналитики ожидают, что на этом мероприятии компании представит iPhone с поддержкой сети нового поколения мобильной связи 5G, сообщает The Wall Street Journal.

Традиционно с 2012 года новые модели смартфонов Apple показывала публике в рамках презентаций в сентябре. Однако в этом году компания в первый месяц осени продемонстрировала новые модели "умных часов" Apple Watch и фитнес-сервис Apple Fitness+.

Представители компании в конце лета заявляли, что запуск новых iPhone в этом году состоится на несколько недель позже, чем раньше.

IPhone с поддержкой 5G станет одним из самых ожидаемых с 2014 года, когда Apple представила вариант устройства с большим экраном, на который в настоящее время приходится около половины продаж, отмечает WSJ. Производство следующего iPhone было отложено, поскольку компания столкнулась с проблемами, вызванными пандемией коронавируса COVID-19, из-за приостановки работы заводов и ограничений на поездки в Китай.

Котировки акций Apple выросли на 0,04% на дополнительных торгах во вторник после падения на 2,9% по итогам основной сессии. Капитализация компании с начала текущего года выросла более чем на 54% и сейчас превышает $2 трлн.