Телеком

13:31 01.10.2020

"Киевстар" отмечает позитивное влияние обновления отраслевого законодательства в сфере электронных коммуникаций на телеком-рынок Украины

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"Киевстар" отмечает позитивное влияние обновления отраслевого законодательства в сфере электронных коммуникаций на телеком-рынок Украины

Принятие нового закона "Об электронных коммуникациях" дает возможность бизнесу прогнозировать свою деятельность в долгосрочном периоде, а инвесторам - иметь большую уверенность для капиталовложений, считает президент оператора мобильной связи компании "Киевстар" Александр Комаров.

"Законопроект "Об электронных коммуникациях" создает новые возможности для существенного улучшения качества телекоммуникационных услуг, их доступности для конечных потребителей и будет способствовать реализации государственной стратегии цифровизации страны и программы "Государство в смартфоне" - цитирует президента компании пресс-служба "Киевстара".

По мнению Комарова, среди главных преимуществ документа:

- введение в законодательное поле понятие технологической нейтральности радиочастотного ресурса;

- возможность передачи, аренды и совместного использования радиочастотного спектра и инфраструктуры участниками рынка;

- увеличение ответственности участников рынка и граждан за незаконную установку радиоэлектронных средств

- установление минимального срока действия лицензий на радиочастоты до 15 лет и прозрачный механизм исчисления рентной платы за частоты.

"Работа над обновлением законодательства в телеком-сфере продолжалась много лет. Наконец, отрасль получила сбалансированный закон, который будет иметь мощное влияние на развитие в Украине новых перспективных технологий, которые станут базой для развития инновационных продуктов и сервисов", - подчеркнул президент "Киевстара".

Он также отметил, что отсутствие в законодательном поле Украины принципа технологической нейтральности стало причиной того, что страна получила 3G и 4G-связь одной из последних в мире.

Комаров также подчеркнул, что внедрение указанного документа даст возможность бизнесу прогнозировать свою деятельность в долгосрочном периоде, а инвесторам - иметь большую уверенность для капиталовложений.

Как сообщалось, 30 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект "Об электронных коммуникациях" №3014, устанавливающий полномочия государства в управлении деятельностью в сфере электронных коммуникаций. За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Теги: #киевстар #комаров
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