Телеком

13:28 01.10.2020

"Киевстар" в октябре делает приложение Instagram безлимитным для всех абонентов

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"Киевстар" в октябре делает приложение Instagram безлимитным для всех абонентов

Мобильный оператор компания "Киевстар" на октябрь делает приложение Instagram безлимитным для всех его абонентов предоплаты и контракта.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, безлим будет работать как для действующих, так и для новых абонентов, которые пользуются тарифами предоплаты или контракта. Для этого абонентам надо только иметь оплаченный пакет услуг, согласно условиям тарифного плана, и пользоваться официальным приложением Instagram.

Начиная с ноября безлим на Instagram, как и ранее, продолжит действовать в ряде тарифов.

Согласно статистике "Киевстара", использованный для указанного приложения мобильный интернет составляет примерно 15% всего трафика в сети оператора.

Теги: #киевстар #instagram
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