Телеком

14:24 30.09.2020

Кабмин утвердил предусматривающий внедрение стандартов ЕС план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022гг

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Кабмин утвердил предусматривающий внедрение стандартов ЕС план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022гг

 Кабинет министров на заседании в среду утвердил план мероприятий по повышению качества мобильной связи и сокращению количества жалоб потребителей на соответствующие телекомуслуги.

Как отмечается в сопроводительной записке к проекту соответствующего распоряжения Кабмина, принятие акта подразумевает внедрение европейских подходов информирования пользователей относительно уровня качества голосовой связи, SMS-сообщений и мобильного доступа к интернету.

"Речь идет об имплемментации европейских подходов по отношению к качеству мобильной связи и электронных коммуникационных услуг. Частью этого плана станут положения, которые позволят в дальнейшем внедрять в Украине технологию 5G", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.

Кроме того, планируется внедрить ряд стандартов в сфере мобильной связи для гармонизации украинского отраслевого законодательства с Европейскими стандартами ETSI (до четвертого квартала 2021 года, в части 5G-связи - до конца 2022 года), внедрить ряд новых конвергентных решений взаимодействия сетей мобильной и фиксированной связи.

Помимо этого, планируется обеспечение возможности получения информации о территории покрытия операторами услугами мобильной связи онлайн.

Теги: #связь #телеком #мобильная_связь #кабмин
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