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12:48 28.09.2020

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

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Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

 Хозяйственный суд Киева повторно отказал Фонду госимущества (ФГИ) Украины в иске к ООО "ЕСУ" о расторжении приватизационного договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по исполнению инвестпрограммы.

Согласно решению суда, обнародованному в базе судебных решений, суд установил, что ООО "ЕСУ" в предусмотренный договором купли-продажи срок выполнило свой долг по внесению инвестиции, поэтому со стороны "ЕСУ" отсутствует просрочка исполнения обязательства по договору в этой части, следовательно, правовые основания для применения к нему установленной законом ответственности в виде пени нет.

Суд также установил, что оснований для расторжения договора купли-продажи акций "Укртелекома" от 11 марта 2011 года нет, в связи с чем требование ФГИ о возвращении пакета акций "Укртелекома" в госсобственность является безосновательной.

"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - отмечается в тексте судебного решения.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу ФГИ и отменил решения судов низших инстанций, отказавших в удовлетворении иска ФГИ к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по исполнению инвестпрограммы.

В августе 2019 года исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги перед Ощадбанком (Киев).

ФГИ подал в суд иск о расторжении договора с "ЕСУ" в середине мая 2017 года, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени. К делу в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен Ощадбанк, в залоге у которого находится указанный пакет акций "Укртелекома".

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ФГИ и решил вернуть 92,791% пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность и взыскать $81,9 млн пени (2,0171 млрд грн) за невыполнение инвестиционных обязательств. Затем в декабре это решение подтвердил апелляционный хозяйственный суд.

Однако в начале июля 2018 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "ЕСУ" и направил дело на повторное рассмотрение суда первой инстанции.

"Мы считаем принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируем продолжать отстаивать свои права, используя все процессуальные возможности", – прокомментировали тогда агентству "Интерфакс-Украина" это решение в компании СКМ, которое является собственником "ЕСУ".

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8% - более чем до 919 млн грн. Общий доход "Укртелекома" остался на уровне почти 3,3 млрд грн по сравнению с 3,249 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Теги: #фги #хозсуд #есу #укртелеком
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