lifecell за обнародование данных о деятельности операторов и предоставлении ими услуг

Мобильный оператор компания lifecell поддерживает решение Кабинета министров Украины внести информацию о деятельности операторов и продвайдеров телекоммуникаций в конкретном населенном пункте в перечень публикующихся в виде открытых данных.

"Мы поддерживаем это решение. Сейчас на рассмотрении в Госрегуляторной службе также находится проект изменений в периодическую отчетность, которую подают в т.ч. и мобильные операторы. Принятие обоих документов сделает украинский рынок мобильной связи гораздо более прозрачным и понятным для государства, игроков, инвесторов и абонентов", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В lifecell также подчеркнули, что оператор всегда выступает за открытость и прозрачность телеком-рынка Украины.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" отмечает, что нечеткость формулировок постановления Кабинета министров, которым данные о деятельности операторов и провайдеров телекоммуникаций в конкретном населенном пункте были внесены в список подлежащих обнародованию в форме открытых данных, может привести к возложению на операторов обязанностей по подготовке чрезмерной отчетности.

Ранее "Укртелеком" указывал на то, что без надлежащего контроля за подачей статистики от всех участников телеком-отрасли, раскрытие данных может быть преждевременной инициативой, не дающей реальной информации о состоянии рынка.

Кабинет министров Украины на заседании 23 сентября 2020 года внес данные о деятельности операторов и провайдеров телекоммуникаций в конкретном населенном пункте в список подлежащих обнародованию в форме открытых данных.

Минцифры в мае 2020 года сообщило, что НКРСИ не располагает данными о 1200 н.п., подключенных к оптоволоконной сети интернет.