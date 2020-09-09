Телеком

15:27 09.09.2020

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

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Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Группа из 13 народных депутатов (фракции "Слуга народа", "За будущее", "Доверие") предлагает Верховной Раде обязать телеком-операторов за их счет устанавливать спецоборудование, позволяющее правоохранителям получать временный доступ к информации об абонентах, получении ими услуг, их длительности, содержании и маршрутах передачи данных.

Согласно сравнительной таблице к законопроекту №4004 от 1 сентября 2020 года, обнародованной на сайте Рады, операторов планируют обязать за собственные средства устанавливать на своих телекоммуникационных сетях и обеспечивать функционирование технических средств, необходимых для осуществления уполномоченными подразделениями оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий и временного доступа к информации, имеющейся у операторов и провайдеров телекоммуникаций, в частности о: связи, абоненте, предоставлении телекоммуникационных услуг, в том числе о получении услуг, их длительности, содержании, маршрутах передачи и т.д. Ожидается также, что телеком-операторы обязаны обеспечивать защиту указанных технических средств от несанкционированного доступа.

Кроме этого, законопроектом дополняется перечень процессуальных источников доказательств понятием "электронное доказательство", коим является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

К электронным доказательствам могут относиться: текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., а также виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных, "другая информация в электронной форме".

Согласно законопроекту, предполагается, что копии информации, содержащейся в информационных, автоматизированных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах, а также в их неотъемлемых частях, изготовленные следователем, прокурором с привлечением специалиста, признаются судом как электронное доказательство.

Электронные доказательства должны храниться в течение всего времени уголовного производства, но по ходатайству владельца электронного доказательства следователь, прокурор и суд могут выдать его копии или при необходимости - оригинал, присоединив вместо него к уголовному производства копии, заверенные квалифицированной электронной подписью судьи, прокурора или следователя.

Предлагается также постановить, что установление местонахождения радиоэлектронного средства по письменному заявлению владельца такого средства производится на основании постановления следователя, прокурора.

Кроме того, предлагается создать порядок спецконфискации виртуальных активов, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния.

"Сегодня специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно исследованиям Международного валютного фонда, на которые ссылаются авторы документа, во всем мире неурегулированные законом виртуальные рынки предоставляют возможность отмыть деньги в размере от $2,17 трлн до $3,61 трлн ежегодно.

Теги: #телекомоператоры #информация #рада #прослушка
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