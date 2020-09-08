Умер легендарный украинский диктор Николай Козий

В понедельник, 7 сентября, скончался украинский диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий, сообщил руководитель Громадського радиовещания, генпродюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин.

"Умер Николай Козий, легендарный диктор Украинского радио и первый брендвойс телеканала "1 + 1". Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", - написал Хоркин в соцсети Facebook.

Козий родился 19 июня 1941 года. Он считался одним из лучших украинских дикторов. Принимал участие в озвучивании ряда популярных телесериалов и программ, в том числе передач Украинского радио для школьников, так называемого "Школьного научного радиообщества", которые выходили в 1980-х годах.

С середины 1990-х был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ и вел дневные информационные выпуски.

Козий принимал участие в дублировании и озвучивании таких фильмов как "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры".

Озвучил большое количество аудиокниг, передачи французской телекомпании FCI, программу "Прикосновение природы".

Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Также Козий озвучил текст Томоса об автокефальной Православной церкви Украины.