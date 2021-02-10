"Украинское радио" восстанавливает вещание на временно оккупированных территориях

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявляют, что с 1 февраля 2021 года Первый канал "Украинского радио" возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на временно оккупированные территории Крыма и Донбасса.

"Это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование. Средневолновой передатчик "Украинского радио" в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт, покрывает большую часть территории Украины (днем - 60% территории, включая оккупированными территориями, с вечера до утра - вся территория Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.