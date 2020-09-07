Вдвое больше украинцев стали пользоваться мобильным кошельком SharPay, средний чек вырос на 23% - "Vodafone Украина"

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" сообщила о том, что в январе-июне 2020 года количество пользователей мобильного кошелька SharPay выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании в понедельник.

По данным оператора за последний год количество платежных операций, проведенных в приложении SharPay, возросло на 38%, а оборот этого вида расчетов увеличился на 63% за год.

Увеличился также средний чек – в июне 2020 года он составлял 466 грн, что на +23% выше средней суммы чека в первые шесть месяцев прошлого года.

Как отмечается в сообщении оператора, по сумме транзакций лидируют банковские и финансовые услуги, занимающие 69% всего объема транзакций, за ними следуют телеком-услуги с долей 20%, а игры и программы составляют 9% от всей суммы расчетов. Аналогичный порядок категорий прослеживается и по сумме среднего чека.

При этом, по количеству транзакций эти три категории делят между собой популярность более равномерно. 47% клиентов направляет свои мобильные средства на оплату банковских и других финансовых услуг, 20% платят за телеком-услуги с помощью мобильного кошелька, а 19% рассчитывается мобильными средствами за игры и приложения.

Самой популярной услугой среди финансовых сервисов стал перевод денег с мобильного счета на банковскую карту.

Мобильный кошелек SharPay (ранее – Vodafone Pay) работает с 2017 года, его функционал включает как оплату банковской картой, так и платежи с мобильного счета, возможность перевести средства с карты на карту, бонусную программу, оплату различных услуг, в том числе коммунальных. Доступен для устройств на iOS или Android для абонентов всех украинских операторов.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" в первом полугодии 2020 года стала лидером по скорости мобильного интернета в Украине по данным исследования французской компании nPerf.

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.