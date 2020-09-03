Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" за ролик ко Дню Независимости

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг назначил внеплановую проверку ООО "НАШ 365" (телеканал "НАШ", Киев) в связи с трансляцией ко Дню Независимости ролика, который имеет признаки дискриминации и разжигания вражды, сообщается на сайте регулятора.

"24 августа на телеканале "НАШ" 14 раз был показан видеоролик "Наша (не) зависимость? НАШ покажет" хронометражем 53 секунды, который был создан в художественно-образном стиле, без текста, в сопровождении звука метронома. Этот видеоролик создает образ негативных последствий выбора украинского народа во время проведения 1 декабря 1991 года Всеукраинского референдума, на котором 90,32% граждан, принявших участие в голосовании (а это 84,18% населения Украины), поддержали независимость Украины", - указано в сообщении.

Нацсовет считает, что распространение в эфире телеканала такого видеоматериала именно в день государственного общенародного праздника - Дня Независимости Украины - имеет признаки дискриминации в отношении тех граждан, из-за выбора которых на Всеукраинском референдуме в декабре 1991 года Украина обрела независимость, а также признаки разжигания вражды между различными группами населения страны.

"С целью проверки соблюдения компанией требований 4 абз. 2 част. ст. 6 и пункта "а" ч.1 ст.59 закона Украины "О телевидении и радиовещании" регуляторный орган назначил ООО "НАШ 365" внеплановую проверку. По ее результатам будет принято взвешенное решение в соответствии с положениями действующего законодательства", - подытожили в Нацсовете.