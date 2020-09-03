Телеком

17:54 03.09.2020

Нацсовет по телерадиовещанию согласовал возможный перенос сроков полного отключения "аналога" в Украине на 2021г

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Нацсовет по телерадиовещанию согласовал возможный перенос сроков полного отключения "аналога" в Украине на 2021г

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещании согласовал возможное продление Кабинетом министров Украины срока использования технологии аналогового вещания для отдельных категорий вещателей на 31 декабря 2020 года.

На заседании в четверг регулятор согласовал без замечаний проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины".

Член Нацсовета Александр Ильяшенко сообщил, что этот проект несколько месяцев назад уже рассматривался регулятором, и тогда было предложено продлить срок использования аналоговой технологии вещания для нужд местных вещателей до 31 декабря 2020 года.

В проекте акта, который рассматривался сегодня, это предложение учтено.

Теги: #телерадиовещание #нацсовет
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