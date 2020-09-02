Телеком

10:42 02.09.2020

lifecell считает постепенное уменьшение ставок интерконнекта до 2022 года недостаточно действенным

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lifecell считает постепенное уменьшение ставок интерконнекта до 2022 года недостаточно действенным

Оператор мобильной связи компания lifecell не согласен с решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации по постепенному уменьшению ставок интерконнекта.

"Мы не согласны с тем, когда вместо того, чтобы обеспечить максимальную выгоду для абонента и рынка, уменьшив ставку интерконнекта до 8 коп/мин, решение, по сути, откладывается до 2022 года, чтобы обеспечить прибыль крупнейшим операторам", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

В lifecell называют такое решение пренебрежением интересами миллионов абонентов, европейскими нормами и здоровой конкуренцией и считают его "выбором в пользу крупных игроков".

По данным оператора, анализ предыдущего снижения ставки интерконнекта демонстрирует положительное влияние на абонентов, рынок мобильной связи и конкуренцию - в результате этого регулирования украинцы стали больше звонить на сети других операторов и меньше платить за такие разговоры.

"По данным НКРСИ снижение ставки интерконнекта в течение последних трех лет привело к тому, что доля звонков абонентов на другие сети, среди общего количества звонков, выросла более чем на 50% за этот период, а средняя стоимость таких звонков сократилась. В сети lifecell эта доля выросла еще заметнее - более 60% за три года, средняя стоимость звонков на другие сети для абонентов lifecell уменьшилась в 2,2 раза", - подчеркивает оператор.

Согласно предоставленной информации, только абоненты lifecell сэкономили почти 1 млрд грн благодаря предыдущим снижениям ставки интерконнекта.

"Рынок мог бы и дальше прогрессировать, если бы не сопротивление тех игроков, которые не желают уменьшать свои доходы. А завышенная ставка интерконнекта помогает им держать абонентов "запертыми" в собственных сетях, и является причиной и оправданием для установления высоких цен для звонков на другие сети",- подчеркнули в lifecell.

Как сообщалось, НКРСИ намерена снизить ставку интерконнекта с 0,12 грн до 0,08 грн, или на 33,33%, при этом установив переходной период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно, на который расчетная такса будет установлена в размере 0,10 грн за минуту (снижение на 16,7%).

Теги: #lifecell
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