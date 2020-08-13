Телеком

12:49 13.08.2020

"Киевстар" совместно с Rakuten Viber запускает услугу рассылки бизнес-сообщений

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"Киевстар" совместно с Rakuten Viber запускает услугу рассылки бизнес-сообщений

Мобильный оператор компания "Киевстар" совместно с Rakuten Viber запускает новую услугу для корпоративных клиентов – рассылку бизнес-сообщений Viber, сообщила пресс-служба оператора в четверг.

Как поясняется в сообщении, данная услуга представляет собой пакет бизнес-сообщений Viber для оповещения клиентов, маркетинговых коммуникаций и прямого контакта с аудиторией.

Бизнес-сообщения, в частности, позволяют: добавлять ссылки и изображения, видео и визитные карточки; вмещать до 1 тыс. символов (в SMS максимально допустимы 160 символов); интегрироваться по API с CRM и другими программами компании; получать ежемесячную статистику и отчеты.

"Я уверена, что многим мировым брендам Viber помогает приносить прибыль, и это еще один пример нашего успеха. Благодаря этому новому партнерству теперь компании смогут общаться с их клиентами быстро и увлекательно с помощью бизнес-сообщений Viber", - цитирует пресс-служба директора по доходам Rakuten Viber Кристину Констандаке.

Теги: #viber #киевстар #бизнес
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