"Киевстар" совместно с Rakuten Viber запускает услугу рассылки бизнес-сообщений

Мобильный оператор компания "Киевстар" совместно с Rakuten Viber запускает новую услугу для корпоративных клиентов – рассылку бизнес-сообщений Viber, сообщила пресс-служба оператора в четверг.

Как поясняется в сообщении, данная услуга представляет собой пакет бизнес-сообщений Viber для оповещения клиентов, маркетинговых коммуникаций и прямого контакта с аудиторией.

Бизнес-сообщения, в частности, позволяют: добавлять ссылки и изображения, видео и визитные карточки; вмещать до 1 тыс. символов (в SMS максимально допустимы 160 символов); интегрироваться по API с CRM и другими программами компании; получать ежемесячную статистику и отчеты.

"Я уверена, что многим мировым брендам Viber помогает приносить прибыль, и это еще один пример нашего успеха. Благодаря этому новому партнерству теперь компании смогут общаться с их клиентами быстро и увлекательно с помощью бизнес-сообщений Viber", - цитирует пресс-служба директора по доходам Rakuten Viber Кристину Констандаке.