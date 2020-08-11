Телеком

22:34 11.08.2020

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

2 мин читать
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Состояние главного исполнительного директора американской Apple Тима Кука превысило $1 млрд, согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index.

Между тем рыночная стоимость компании, цена акций которой на прошлой неделе выросла почти на 5%, приблизилась к $2 трлн.

В 2011 году, когда ушел из жизни бывший CEO и один из основателей Apple Стив Джобс, рыночная стоимость компании составляла около $350 млрд.

Кук сказал в 2015 году, что планирует отдать основную часть своего состояния на благотворительность и уже пожертвовал акции Apple стоимостью $1 млн. Его состояние может быть ниже, если он делал другие пожертвования, информация о которых неизвестна.

Рыночная стоимость Apple и состояние Кука отражают рост акций из списка FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), пишет Bloomberg.

Основную часть своего состояния Кук получил в результате вознаграждений в виде акций, которые он получает с 1998 года, когда стал работать в Apple.

В текущем месяце он должен получить выплаты от акций в девятый раз в случае, если они не продемонстрируют резкое падение. В результате состояние главы Apple увеличится еще на $100 млн.

На текущий момент Куку принадлежит 847 тыс. 969 акций, или около 0,02% бумаг Apple, стоимостью около $375 млн. Поступление от предыдущих продаж акций, дивидендов и других компенсаций увеличили его состояние еще на $650 млн, согласно подсчетам Bloomberg.

Хотя за прошедшее десятилетие Apple не представила столь же инновационный продукт, каким стал iPhone, компания сохраняет устойчивое положение на рынке. Кук в том числе отвечал за разработку смартфона iPhone X и "умных" часов Apple Watch, новых сервисов, в числе которых Apple Music, и контролирует исследования в новых областях, в том числе в области разработки беспилотных автомобилей и очков дополненной реальности.

Акции Apple в ходе торгов во вторник дешевеют на 1,1%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 52,2% и составляет $1,93 трлн.

Теги: #тим_кук #apple
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 11.08.2020
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером, рыночная стоимость компании приблизилась к $2 трлн

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером, рыночная стоимость компании приблизилась к $2 трлн

09:39 31.07.2020
Apple объявила о переносе выхода новых iPhone

Apple объявила о переносе выхода новых iPhone

10:44 24.07.2020
Apple отложит презентацию iPhone 12 до конца октября

Apple отложит презентацию iPhone 12 до конца октября

19:07 22.07.2020
Apple намерена достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2030 г

Apple намерена достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2030 г

14:43 15.07.2020
Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

15:53 10.07.2020
monobank для IOS временно не работает из-за сбоев Facebook

monobank для IOS временно не работает из-за сбоев Facebook

15:42 28.05.2020
Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

16:07 21.05.2020
Apple выпустила обновленную ОС для iPhone или iPad с учетом изменений, связанных с пандемией

Apple выпустила обновленную ОС для iPhone или iPad с учетом изменений, связанных с пандемией

15:33 27.04.2020
Apple откладывает массовое производство новых моделей iPhone примерно на месяц

Apple откладывает массовое производство новых моделей iPhone примерно на месяц

15:32 23.04.2020
Apple намерен выпустить компьютер со своим процессором в 2021г - СМИ

Apple намерен выпустить компьютер со своим процессором в 2021г - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

"Суспильне" сообщает о разблокировке своих счетов

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

ПОСЛЕДНЕЕ

Мобильные операторы в июле подключили к 4G-сети 2 тыс. населенных пунктов Украины - Минцифры

"Киевстар" подключил к 4G-сети 24 населенных пункта в Черновицкой области

"Киевстар" передал почти 7 тыс. защитных костюмов в больницы в 13 областях Украины

"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в 180 населенных пунктах Черновицкой области

lifecell присоединился к шерингу сетей с "Киевстаром" и "Vodafone Украина" ради развития 4G в селах и на дорогах

"Киевстар" во II кв. увеличил доход на 6,8%,EBITDA на 11,5%

"Vodafone Украина" покрыл более 1 тыс. населенных пунктов сетью 4G 900 МГц

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 741 населенный пункт Украины

Упрощение доступа абонентов к переносу номера приведет к исключению защиты цифровой идентичности – глава Независимой ассоциации банков

Facebook во II квартале увеличила прибыль и выручку существенно выше прогнозов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА