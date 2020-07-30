Минцифры планирует ввести адресную компенсацию для неспособных оплачивать минимально-доступный пакет интернет-услуг

Министерство цифровой трансформации Украины планирует ввести адресную помощь гражданам, не способным самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет в 30 Мбит/сек.

"Для того, чтобы все граждане могли воспользоваться являющимся, по моему мнению, базовым правом доступа к информации через интернет, мы планируем адресную компенсацию тем потребителям, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит/сек", - сказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию инфраструктуры Украины Александр Шелест.

Он отметил, что это предусмотрено обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: предоставление универсальной услуги является широко использующейся европейской практикой, которую министерство планирует имплементировать в Украине.

По словам Шелеста, роль государства в развитии широкополосного доступа к интернету в первую очередь будет заключаться в обеспечении заказа на подключение социальных объектов путем объявления прозрачного конкурса на указанную услугу.

"Мы рассчитываем, что поскольку операторы получат первого - и постоянного клиента в виде учреждения социальной инфраструктуры, то они смогут предоставлять адекватные рыночные конкурентные цены для потребителей", - отметил замминистра.

Он также отметил, что в целом Минцифры надеется охватить подключением к ШПД интернету 100% населения Украины за два-три года до конца работы текущего правительства. Для решения этой проблемы Минцифры активно работает над Национальным планом развития широкополосного доступа к интернету.