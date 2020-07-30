На подключение учреждений социальной инфраструктуры к интернету нужно 5,5 млрд грн– Минцифры

Государству необходимо в ближайшее время выделить около 5,5 млрд грн на подключение учреждений социальной инфраструктуры к сети интернет, свидетельствуют результаты исследования Министерства цифровой трансформации Украины, обнародованные в ходе его презентации в Киеве в четверг.

По мнению Минцифры, посредством подключения учреждений социальной инфраструктуры к интернету в населенных пунктах, где до сих пор нет ни одного работающего провайдера, предоставляющего широкополосный доступ к сети, появится возможность подключаться.

"Исходя из количества таких объектов, количества населенных пунктов и средней стоимости подключения была определена сумма - почти 5,5 млрд грн. В том числе 3,3 млрд грн нужно выделить на подключение самого канала к объекту и более 2,1 млрд грн необходимо на построение локальных Wi-Fi сетей и предоставление возможности посетителям и сотрудникам использовать интернет", - отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию инфраструктуры Украины Александр Шелест.

Он также отметил, что Минцифры уже готовит запрос в Министерство финансов на следующий год для начала осуществления программы подключения социальных объектов.