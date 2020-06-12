Телеком

18:22 12.06.2020

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

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Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

Супруга народного депутата Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ", сообщил пресс-секретарь нардепа Олег Бабанин со ссылкой на адвоката Игоря Кириленко, представляющего интересы Медведчука.

Согласно сообщению Бабанина, размещенному на сайте партии "Оппозиционный блок "За жизнь", ООО "Инвестиционная компания "Гармония", собственником которого до марта 2016 года был Виктор Медведчук, а далее им стала Оксана Марченко, в январе 2012 года приобрело по лицензии Национального банка Украины 100% акций кипрской компании Beresintio Investments Ltd.

В феврале 2012 года компания Beresintio Investments купила у компании Invesis Investments Ltd.100% акций компании Laroma Ventures Ltd., которой принадлежали и продолжают принадлежать 33,33% акций компании Bolvik Ventures Ltd. (Британские Виргинские о-ва), владеющей 49,999% акций компании Alstrom Busines Corp., которая в свою очередь владеет долями телеканала "1+1" и телеканала "ТЕТ".

В дальнейшем собственником 100% акций Laroma Ventures стала компания Selcorivia Ventures Ltd., принадлежащая Марченко.

"Исходя из изложенного, Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ", - заявляет Бабанин.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что Медведчук со своей женой согласно данным, указанным в своей имущественной декларации за 2019 год, являются конечными бенефициарами компаний Margaroza Commercial Ltd, Lex Perfecta Ltd, Kerelio Commercial Ltd, Miosaria Commercial Ltd и Zocatini Enterprises Ltd. (все - Кипр).

Эти пять фирм являются владельцами 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго", кроме того, на четыре из этих фирм записано 89% акций "Львовоблэнерго", а компании Lex Perfecta Ltd и Kerelio Commercial Ltd владеют более 23,5% акций ПАО "Запорожьеоблэнерго".

Согласно декларации Медведчука, Марченко через задекларированные ее мужем оффшорные компании с Британских Виргинских островов Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd и Baikeens Investments Ltd владеет 50% кипрских Soltex Ltd, Matrimax Ltd, Tapesta Ltd и Walltron Ltd, которым в свою очередь принадлежат 82,7% акций АО "Запорожский завод ферросплавов".

Еще три кипрские фирмы, владелицей доли которых выступает Марченко - Crascoda Holdings, Gazaro Ltd и Boundryco Ltd., обладают 34,2% акций ЧАО "Электрометаллургический завод" Днепроспецсталь ".

Кроме этого Марченко принадлежит кипрская Tominersa Investments Ltd. которая по ряду других кипрских фирм контролирует около 10% ЧАО с иностранными инвестициями "Синтез Ойл", ОАО "Эксимнефтепродукт", ОАО "Одеснефтепродукт" и ООО "Укрлоудсистем".

Как сообщалось, ранее в медиагруппе "1+1 media" заявляют, что для них является новой информация о принадлежности к структуре собственности телеканала супруги народного депутата Виктора Медведчука телеведущей Оксаны Марченко.

Согласно СМИ, в декларации, которую указал Медведчук, его супруга телеведущая Марченко - конечный бенефициарный собственник компании Bolvik Ventures Ltd. (Британские Виргинские о-ва). Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года.

Теги: #телеканалы #1_1 #медведчук #тет
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