lifecell обвиняет АСС в сдерживании развития конкурентной среды в Украине, в АСС настаивают на создании равных условий для бизнеса

Мобильный оператор компания lifecell обвиняет Американскую торговую палату (АСС) в Украине в пренебрежении собственными принципами и сдерживании развития конкурентной среды в Украине, сообщается в заявлении оператора в четверг.

В lifecell подчеркнули, что 28 мая 2020 года президент АСС Андрей Гундер подписал письмо Министру юстиции Украины с просьбой отложить важное решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) о снижении ставки интерконнекта (взаимосоединения между операторами).

"Поскольку данное решение было результатом многочисленных публичных обсуждений между участниками телекоммуникационного рынка и государственным регулятором, письмо ACC является попыткой ввести в заблуждение и осуществить недопустимое давление на Министерство юстиции. Этот документ не отражает общую позицию других членов АСС и противоречит рыночным принципам. Более того, такой подход ACC выглядит как содействие интересам одного из крупнейших операторов, который пытается сдерживать развитие конкурентного рынка в Украине", - указали в lifecell.

В заявлении оператора также отмечается, что призывая отсрочить снижение ставки взаимодействия между операторами, ACC фактически пытается сдержать развитие рынка телекоммуникаций, что полностью противоречит заявленным целям Палаты и интересам общества.

"Мы решительно осуждаем такие действия Американской торговой палаты как пренебрежение позицией lifecell как члена АСС; отсутствие информирования lifecell как члена АСС о подобных действиях; поддержка одного участника рынка вопреки интересам всей отрасли и блокирование развития конкурентной среды на рынке", - заявили в lifecell.

Все указанные пункты, по мнению оператора, противоречат фундаментальным принципам АСС и не имеют ничего общего с заявленной поддержкой принципов прозрачности и устойчивого развития бизнеса.

Учитывая возможные негативные последствия решений Совета директоров Палаты для развития отрасли телекоммуникаций, lifecell требует от АСС остановить подобную практику и придерживаться принципов, установленных Палатой для своей деятельности.

В свою очередь, в АСС в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что в течение 28 лет Палата активно сотрудничает с органами государственной власти с целью улучшения бизнес-среды и привлечения прямых иностранных инвестиций, способствуя развитию стабильных, прозрачных и справедливых правил ведения бизнеса в Украине.

"Мы последовательно коммуницируем, что создание прозрачных, предсказуемых и равных условий для ведения бизнеса - это приоритет №1 для всех компаний-членов Палаты, в частности, в сфере телекоммуникаций. Именно поэтому, Американская торговая палата в Украине призывает ответственные органы государственной власти любые нормы и решения, которые имеют существенное влияние на телеком-индустрию Украины, обсуждать с привлечением всех участников рынка", - подчеркнули в АСС.

В Палате также предоставили агентству копию обращения к министру юстиции, согласно тексту которого, причиной просьбы отсрочить госрегистрацию соответствующего решения НКРСИ стало то, что в процессе подготовки проект указанного решения не был опубликован регулятором. А потому АСС обратилась с просьбой не регистрировать указанное решение НКРСИ до момента его официального опубликования и проведения обсуждения с представите лями телеком-индустрии.

"Третьим быть не легко, но все должны играть по правилам", - подчеркнули в АСС в ответ на заявление lifecell.

Как сообщалось, 19 мая НКРСИ решила снизить ставку интерконнекта с 0,12 грн до 0,08 грн, или на 33,33%. Принятое регулятором решение в установленном порядке направлено в Минюст для государственной регистрации и должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее "Киевстар" обратился в ряд парламентских комитетов по вопросам осложнения работы телеком-рынка в случае снижения регулятором расчетной ставки за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 коп. до 8 коп. за минуту.

В "Киевстаре" считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране из-за вспышки пандемии телеком-рынок как один из наибольших плательщиков налогов нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях.

В то же время, СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы считает высокую ставку интерконнекта в Украине причиной возникновения "клубного эффекта" в сетях мобильных операторов.