"Vodafone Украина" расширил емкость 4G-сети в Черновцах и области

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" провел перераспределение частотного ресурса на сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот с целью увеличения емкости сети 4G в Черновцах и Черновицкой области.

Как сообщила компания, освободившиеся частоты использованы для расширения сети LTE1800 (4G ) до полосы в 15МГц (с 10 МГц).

"В результате скорость мобильного интернета в регионе выросла на 62%. В целом несмотря на сложные условия работы на карантине модернизация охватила 555 секторов базовых станций на 188 площадках", - сообщили в "Vodafone Украина".

Также за время карантина оператор успешно ввел в коммерческую эксплуатацию решение на оборудовании последнего поколения компании Huawei для сети 4G в Одессе. Благодаря решению LTE1800 4x4 MIMO + LTE2600 4x4 MIMO Carrier Aggregation еще один город (после Киева), достиг рекордной скорости мобильного интернета в 538 МБит/сек с на частотах 1800 та 2600 МГц.

В столице "Vodafone Украина" успешно завершил тестирование AirScale trial на сети 4G. При этом удалось достичь рекордной скорости передачи данных - 525 МБит/сек. AirScale – оборудование производства компании Nokia, готовое к работе с 5G.

По состоянию на начало июня оператор обеспечивает покрытие 4G-связью более 71% жителей страны, 3G -связью - 86% жителей Украины.

Как сообщалось, в начале апреля "Vodafone Украина" завершил работы по расширению полосы пропускания сети LTE (4G) в Одесской, Житомирской, Днепровской и Херсонской областях.