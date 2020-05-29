Телеком

10:48 29.05.2020

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

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"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам Украины.

"В связи с техническим сбоем оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления работы услуги для всех абонентов", - сообщается на странице компании в Facebook в пятницу утром.

При этом в "Укртелекоме" добавили, что в связи с тем, что проблема имеет индивидуальных характер для каждой области, ее оперативное решение усложняется.

В свою очередь директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов отметил на своей странице в Facebook, что проблема только с интернетом, фиксированная телефония и мобильная связь работают нормально.

"Понимаю, что это очень неудобно для клиентов и прошу нас понять и простить", - добавил он.

Теги: #сбои #укртелеком
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