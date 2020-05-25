"Vodafone Украина" в І кв.-2020 увеличил доход на 28%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам января-марта 2020 года вышел на показатель дохода в 4,39 млрд грн, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, розданном в понедельник, показатель OIBDA оператора (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 30% по сравнению с первым кварталом 2019 года и достиг 2,3 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась до 53,3%.

"В первом квартале чистый убыток "Vodafone Украина" составил 744 млн грн, что связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года – девальвация гривни на конец квартала по сравнению с курсом на дату получения займа составила 15%", - сообщает компания.

Мобильный оператор отмечает, что в среднем по результатам первого квартала дата-клиент "Vodafone Украина" использовал 4,6 ГБ трафика в месяц. Рост потребления стал возможным благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного интернета.

В настоящее время, по данным компании, 4G-сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G-покрытием. За год количество базовых станций 4G увеличилось вдвое, а количество населенных пунктов с доступом к сети 4G – в три раза.

Компания инвестировала в сеть в январе-марте текущего года порядка 1,2 млрд грн, включая 265 млн грн стоимости лицензии в диапазоне 900МГц. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 26,6 млрд грн.

Кроме того, увеличилось число дата-клиентов – количество пользователей USIM-карт с поддержкой 4G за два года возросло в три раза. А количество воспользовавшихся data-услугами клиентов составило 12 млн.

По результатам первого квартала 2020 года, абонентская база компании остается на уровне 19,5 млн, годовые колебания составили -0,1%, наблюдается рост в сегменте контрактных подключений.

Как сообщалось, компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине, по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,747 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Как сообщалось, в марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является официальным учредителем и 100%-ным владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.