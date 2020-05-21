Apple выпустила обновленную ОС для iPhone или iPad с учетом изменений, связанных с пандемией

Apple Inc. выпустила обновленную версию операционной системы iOS, в которой учтены изменения, произошедшие в жизни людей в условиях пандемии коронавируса.

В частности, iOS 13.5 позволит быстрее разблокировать телефон человеку в маске, а также включает разработанную совместно с Google систему уведомлений о возможных контактах с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новая версия iOS решает проблему, с которой сталкивались люди, пытавшиеся разблокировать свое устройство, находясь в маске. Система распознавания лиц в предыдущих версиях ПО для iPhone или iPad, видя человека в маске, несколько раз выдавала ошибку, прежде чем переключиться на экран ввода пароля. В новой же версии она моментально считывает лицо в маске и выдает экран для ввода пароля.

Система отслеживания контактов от Apple и Google, включенная в новую версию ОС, получила название Expose Notification.

В среду компании объявили о запуске программного интерфейса приложения (API), который позволит разработчикам с помощью Bluetooth организовать взаимодействие с находящимися неподалеку смартфонами.

Двадцать две страны уже запросили и получили доступ к API для интеграции сервиса в системы здравоохранения, сообщили компании в совместном релизе.