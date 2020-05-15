Телеком

14:38 15.05.2020

Пересмотр ставок международного интерконнекта может принести миллионую валютную выручку телеком-рынку Украины - президент "Киевстар"

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Пересмотр ставок международного интерконнекта может принести миллионую валютную выручку телеком-рынку Украины - президент "Киевстар"

Пересмотр ставок международного интерконнекта может дать дополнительно миллионы долларов валютной выручки всему телеком-рынку Украины.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент мобильного оператора компании "Киевстар" Александр Комаров подчеркнул, что основным источником валютных доходов для телеком-рынка Украины остается терминация международного голосового трафика, входящие международные звонки. При этом в 2017 году Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) зафиксировала ставку международного интерконнекта на звонки в Украину на уровне 10 евроцентов. Тогда как ранее такая ставка устанавливалась рыночным путем, в процессе переговоров между операторами.

"Регулирование ставки международного интерконнекта не привело к снижению европейскими операторами платы за доступ к своим сетям. Напротив, за последние три года цена для украинских телеком компаний выросла. В то же время, телеком рынок Украины недополучил около 550 млн грн доходов", - отметил он.

По словам Комарова, из всех телеком услуг международный роуминг более всего пострадал от пандемии коронавируса, по прогнозам компании Juniper Research, из-за пандемии телеком-индустрия недосчитается в 2020 году около $25 млрд доходов от роуминга.

"Например, у "Киевстара" в марте-апреле активность абонентов "Киевстар" в роуминге снизилась на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Я думаю, похожая картина у всех украинских мобильных операторов", - сообщил Комаров.

При этом он отметил, что в целом телеком-отрасль оказалась одной из наиболее устойчивых к влиянию пандемии.

Как сообщалось, "Киевстар" в январе-марте 2020 года увеличил общий доход на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 5,95 млрд грн, EBITDA - на 25,35%, до 4,04 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 5 процентных пунктов (п. п.) - до 67,9%.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2019 года пользовались около 26,2 млн абонентов мобильной связи и около 1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #интерконнект #киевстар #комаров
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