Президент "Киевстар" Комаров: Снижение ставки интерконнекта в Украине в ближайшие два-три года лишит рынок 1,6 млрд грн доходов и замедлит развитие 4G сетей

Эксклюзивное интервью с президентом мобильного оператора компании "Киевстар" Александром Комаровым



- Давайте поговорим о том, как повлиял карантин на результаты работы "Киевстара". Как изменился характер потребления услуг в связи с карантином? Эта тенденция сохранится?

-Телеком-отрасль оказалась одной из наиболее устойчивых к влиянию пандемии. Понимая, что на связи должны оставаться десятки миллионов абонентов, "Киевстар" быстро и эффективно перестроил свою работу на удаленный режим и продолжил бесперебойное обслуживание сети в условиях растущей нагрузки. Если говорить о трендах потребления - более продолжительными стали звонки, увеличилось индивидуальное потребление контента. Особенно это видно в “Домашнем интернете”, где суточные объемы загрузок 11 Гб на абонента, это на 22% больше, чем обычно. При этом пик нагрузки на сеть сместился с вечернего на дневное время. Но я не буду утверждать, что все так гладко. Как и вся страна, мы испытываем негативные последствия пандемии, хотя и в меньшей, возможно, степени, чем другие бизнесы. Так, у нас существенно упали доходы от роуминга. Мы потеряли большую часть ритейловых продаж. Хотя во время карантина, в среднем, 70% наших магазинов работает, и единственная причина этого – обслуживание абонентов, а не продажи. Мы сами предоставили нашим абонентам много возможностей и акционных предложений для того, чтобы они могли оставаться дома.

- Насколько велики потери по роумингу в условиях карантина? Насколько это увеличивает валютные риски? Как их хеджируете?

- Международный роуминг наиболее пострадал из всех телеком услуг. И так во всем мире, не только у нас. По прогнозам компании Juniper Research, из-за пандемии телеком недосчитается в 2020 году $25 млрд доходов от роуминга. Например, у "Киевстар" в марте-апреле активность абонентов компании в роуминге снизилась на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Я думаю, похожая картина у всех украинских мобильных операторов. Основным источником валютных доходов для телеком-рынка Украины остается терминация международного голосового трафика, входящие международные звонки. К сожалению, комиссией (НКРСИ – ИФ) было принято решение в 2017 году зарегулировать таксу международного интерконнекта на звонки в Украину и зафиксировать ее на уровне 10 евроцентов. Ранее такая ставка устанавливалась рыночным путем, в процессе переговоров между операторами. В результате, для абонентов зарубежных операторов стало дешевле звонить в Украину. Но, что интересно, регулирование ставки международного интерконнекта не привело к снижению европейскими операторами платы за доступ к своим сетям. Напротив, за последние три года цена для украинских телеком компаний выросла. В то же время, телеком рынок Украины недополучил около 550 млн грн доходов. Нам кажется, в этих условиях можно было бы пересмотреть этот вопрос, это могло бы дать дополнительно миллионы долларов валютной выручки всему телеком рынку Украины.

Поскольку мы подняли вопрос регулирования, скажу, что похожая ситуация и со ставкой национального интерконнекта. За последние пять лет НКРСИ снизила ставку за пропуск трафика между мобильными сетями Украины с 36 коп. до 12 коп. за минуту – сейчас это наименьшая ставка в странах ЕС и одна из самых низких в странах бывшего СНГ. Дальнейшее снижение приведет к уменьшению межоператорского рынка почти в три раза, а это будет напрямую влиять на инвестиции в новые проекты, в том числе 4G.



- Сейчас активно поднимается тема помощи операторов государству в вопросах ведения контроля за гражданами в условиях пандемии. Где вы готовы помогать правительству, а где для "Киевстара" начинаются красные линии? (можно с примерами других стран, например, Италии, где есть "сестринская" компания)

- В зависимости от страны, подходы самые разные: от сбора неперсонифицированной информации до мониторинга перемещений определенных людей, которые должны находиться на самоизоляции. Обобщенная информация от мобильных сетей позволяет получить более-менее ясную корреляцию между мобильностью абонентов и вспышками заболевания в определенных населенных пунктах. Это помогает правительствам стран более точечно распределять медицинскую помощь и финансовые ресурсы для борьбы с пандемией. В Украине персональные данные клиентов защищены законом. Мы в "Киевстар" обрабатываем только неперсонифицированные, агрегированные данные. Например, с помощью инструментов Big Data создали интерактивную карту, где можно видеть, в каких городах жители наиболее дисциплинированы в плане соблюдения правил карантина. Также мы делаем смс-рассылки с напоминаниями абонентам, что во время карантина надо оставаться дома.



- Каким вы видите для компании этот год со всеми возможными последствиями пандемии?

- Пессимистических прогнозов делать не будем, дождемся завершения года. Легче быть оптимистами, тем более, что мы видим, как вся страна мобилизовалась для преодоления негативных последствий пандемии. Мы также активно включились в это движение. Начислили бонусы более 60 тысячам медиков, и еще сделали очень много добрых дел для наших клиентов. Также мы выделили 30 млн грн благотворительной помощи для закупки жизненно важного медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей. Всего сумма помощи – около 60 млн грн. И мы не одни. Другие компании тоже вносят свой вклад. Но для того, чтобы телеком меньше испытывал последствия кризиса, необходимо пересматривать те регуляторные механизмы, которые могут обернуться снижением доходов операторов и уменьшением налоговых отчислений в бюджет страны.



- 2020 год должен был быть годом 4G. Операторы обязались покрыть большую территорию LTE в диапазоне 900МГц. Как повлиял на ваши инвестпланы карантин?

- Сеть, покрытие, скорость передачи данных – наш дифференциатор, поэтому "Киевстар" строит много, и много инвестирует. Мы развиваем сеть в 1800 и 2600 МГц, так и, надеюсь, в скором времени в 900 диапазоне, как только завершится правовая коллизия, которая возникла из-за судебного спора НКРСИ и "Интертелекома".

В первом квартале 2020 года мы подключили к 4G более 2000 новых населенных пунктов, построили 550 дополнительных базовых станций LTE, установили 970 новых секторов в LTE 2600. Общая сумма наших капитальных инвестиций, включая оплату лицензий LTE900, возросла в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с учетом оплаты за лицензии, на 64%. Мы не собираемся снижать инвестирование, мы планируем расширять широкополосную мобильную инфраструктуру для реализации программы "Государство в смартфоне" - такова наша реакция на кризис. На сегодня мы уже подключили к 4G 11 тысяч населенных пунктов, где проживает 79% населения страны. А количество абонентов, которые пользуются в нашей сети услугами LTE за год удвоилось.



- Во сколько вам обойдется строительство покрытия сельских регионов LTE?

-Это 4-5 млрд грн в ближайшие три года, и эти инвестиции мы собираемся делать, несмотря на падающие доходы (тот же роуминг, ритейл, торможение бизнес активности в малом и среднем бизнесе, возможное снижение ставки интерконнекта). Все телеком-операторы поддержали государство в сложный момент. Все операторы готовы двигаться в покрытие LTE в 900 диапазоне.



- Отразится ли на ваших планах по развертыванию LTE-сети суд между НКРСИ и "Интертелекомом"?

- Надеюсь, этот вопрос решится как можно быстрее. Напомню, "Киевстар" стал “донором” частот для других операторов, чтобы все могли развивать 4G в диапазоне 900 МГц. Поэтому, нам совсем неинтересно оказаться “потерпевшим” в результате создавшейся правовой коллизии. Напомню, что "Интернетеком" не смог своевременно заплатить лицензионные платежи и подал в суд на регулятора, который не выдал компании новую лицензию. В контексте этого суда "Киевстар" затрагивают 9 и 15 каналы CDMA - они по "Дорожной карте" рефарминга должны быть переданы нам, а мы, в свою очередь, передаем часть наших каналов другим мобильным операторам, чтобы они могли развивать 4G. На днях "Интертелеком" заявил об отказе от этих каналов, то есть они не будут предметом судебного разбирательства. Надеюсь, что это официально подтвердится соответствующими решениями НКРСИ, и другие игроки рынка смогут приступить к обмену радио частотами и строительству 4G в сельской местности. Недавно была встреча всех операторов, которые подписали план совместных действий в Мариуполе в прошлом году. Встреча прошла с участием президента Владимира Зеленского, который лично хотел удостоверится, что все участники процесса соблюдают план. Он подчеркнул, что в условиях пандемии, связь крайне важна для людей, проживающих в сельской местности



- Как вы считаете, есть ли на рынке место для четырех игроков?

- Мы поддерживаем все, что делает рынок конкурентным, и создает больше возможностей для клиентов. Если у четвертого игрока большие инвестиционные планы, и он готов их реализовывать, то для рынка это хорошо.



- А как вы видите место третьего оператора на рынке? Со стороны "желтых" все чаще звучат обвинения в нечестной конкуренции. Насколько, на ваш взгляд, они справедливы?

- Можно 15 лет жаловаться на других, оставаясь убыточными. Но это не самая лучшая, на мой взгляд, стратегия. Мы желаем коллегам по рынку всяческих успехов. Я не получал от них обвинений в нечестной конкуренции, но считаю, что даже то, что такие вопросы поднимаются, говорит об очень высокой конкурентной борьбе. А в борьбе за рынок побеждает тот, кто сумел выстроить отношения с клиентами, кто создает продукт высокого качества и много инвестирует, жертвуя сиюминутными интересами, идет на структурные изменения рынка через развитие новых направлений. Мне кажется, коллеги вместо того, чтобы искать свой путь развития, инвестировать, больше делают ставку на регуляторные механизмы: снижение стоимости интерконнекта, какие-то разборки в Антимонопольном комитете, возможное изменение порядка MNP, и др. Однако, государство и рынок не должны быть “спонсором” одного игрока, который 15 лет остается убыточным, и соответственно, не платит налог на прибыль в отличие от других игроков.



- Ваши коллеги по рынку отмечают, что из-за высоких ставок интерконнекта в сетях украинских операторов существует проблема "клубного эффекта". Каково ваше мнение по этому вопросу?

- Возможно, это было актуально для прошлого десятилетия, когда голосовые услуги считались основным источником дохода в мобильной связи. Я уверен сейчас это все очень надумано и используется в большей степени, чтобы объяснить чей-то не самый хороший рыночный результат. Сейчас рынок другой, его развитие определяют цифровые услуги, широкополосный интернет, скорость, качество покрытия. Мне кажется, в правительстве это понимают. Поэтому президент Владимир Зеленский призывает мобильных операторов активнее инвестировать в 4G сети и улучшать качество. А для этого операторам надо увеличивать доходы, увеличивать инвестиции и убирать этот пресловутый "цифровой разрыв" между городами и сельской местностью. У нас очень большие задачи, сформулированные президентом по обеспечению цифровой инфраструктурой всей страны. К сожалению, в противовес логике развития рынка сейчас поднимается вопрос об очередном, четвертом, с 2015 года снижении ставки национального интерконнекта.

Возможно, кто-то ожидает, что это будет стимулировать абонентов больше звонить на другие сети (об этом постоянно твердит и lifecell). Но так не происходит, потому что минуты на другие сети не являются решающим фактором выбора - в тарифах всех мобильных операторов таких минут уже более чем достаточно. Кроме того, ставка интерконнекта не влияет на тарифы – цену за свои услуги устанавливают сами операторы, и эта цена и так самая низкая в Европе, да и в мире. Украина, по уровню ARPU, в десятке аутсайдеров, и в лидерах по потреблению минут на абонента. Поэтому рост потребления голоса практически застопорился - всего лишь 3-5% в год. В то же время мобильная дата растет экспоненциально. У "Киевстар" с 2015 года объемы дата-трафика увеличились в 30 раз. У того же lifecell, по сравнению с 2015 годом, интернет-трафика увеличился на порядок. Поэтому клубный эффект – миф. А потери оптового рынка, которые повлечет за собой дальнейшее снижение ставки интерконнекта, вполне реально ударят по инвестиционным планам. Рынок из-за поспешных шагов потенциально может недополучить в ближайшие несколько лет 1,6 млрд грн доходов, что отразится на недоинвестировании операторами порядка полмиллиарда гривень – поскольку, судя по данным об инвестициях трех операторов за 2015-2019 годы, более 28% доходов идут на дальнейшее развитие сетей. Для сравнения, 500 млн грн достаточно для строительства почти 2 тысяч базовых станций LTE900, или обеспечения доступа к 4G связи для 15% населения. Проиграет от снижения ставки интерконнекта и государство, по нашей оценке, в перспективе ближайших четырех лет бюджет недополучит более 30 млн грн в виде налога на прибыль. Я надеюсь, что возобладает здравый смысл и будет здравое решение комиссии по этому вопросу.



- Не менее популярный вопрос – шеринг сетей. Есть ли необходимость всем трем оператором строить собственные сети для 4G. Как вы видите идеальный вариант реализации шеринга сетей операторов "Большой тройки"?

- В свое время все операторы вложили разные средства в строительство сетей. И, поскольку, объемы инвестиций были разные, то и результат отличается. У "Киевстар" самая большая мобильная сеть по количеству базовых станций – более 28 тысяч базовых станций по сравнению, например, с 16 тысячами базовых станций lifecell. Мы также построили собственную магистральную волоконно-оптическую сеть, общей длиной около 50 тысяч километров. Подобная инфраструктура дает нам возможность быть лучшими по скорости мобильного интернета в Украине и покрытию, что не раз доказывали международные исследования. Мы поддерживаем идею шеринга сетей, эта идея доказала свою эффективность на различных объектах на равноправных условиях. Мы не поддержим, если нам предложат предоставить другим операторам свою сеть за смешную, или директивно "навязанную" скромную плату.