Телеком

19:01 24.04.2020

"Юнайтед Телеком" не входит в группу Wnet, распространение этой информации направлено на дискредитацию компании - Wnet

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"Юнайтед Телеком" не входит в группу Wnet, распространение этой информации направлено на дискредитацию компании - Wnet

IP-провайдер группа компаний Wnet опроверг информацию о принадлежности российской компании "Юнайтед Телеком" к группе компаний, работающих под его брендом

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе провайдера.

"ООО "Юнайтед Телеком" не входит в группу компаний, объединенных под торговой маркой Wnet, никаких взаимоотношений с этой компанией у нас нет и не было", - заявили в компании.

При этом в Wnet подчеркнули: распространение подобной информации направлено исключительно на причинение вреда деловой репутации компании.

Компания также опровергла информацию о вручении уведомлений о подозрении в государственной измене кому-либо из сотрудников Wnet.

Как сообщалось, ранее СБУ уведомила о подозрении в государственной измене двух граждан Украины - владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров. По данным следствия, владелец компании по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина России, действуя в интересах ФСБ, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма.

Ряд источников агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что правоохранители подозревают в совершении указанных действий владельца российской компании "Юнайтед Телеком", которую причисляют к компаниям, входящим в холдинг Wnet, а также юриста указанного холдинга.

IP-оператор Wnet основан в 1999 году, владеет собственной IP/MPLS сетью, связанной с 30 точками обмена трафиком Европы и США независимыми каналами Nх10G. Wnet предоставляет выделенные каналы доступа в интернет в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Виннице, а также через сети провайдеров-партнеров по всей Украине, в Европе и США.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами Wnet в 2017 году были указаны Алексей и Ярослава Клещевниковы. По состоянию на апрель 2020 года в качестве бенефициара компании указана Людмила Клещевникова (100%-ный собственник). Президентом компании, согласно информации на официальном сайте холдинга, является Алексей Клещевников.

Как сообщалось, в июне 2017 года СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым провели обыски и изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию в офисе Wnet, который подозревался в незаконной маршрутизации трафика в Крым в интересах российских спецслужб. По информации СБУ, с помощью незаконной маршрутизации трафика в аннексированный Крым ФСБ РФ планировало получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера. Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа к интернет в 2017 году получали ФСБ РФ в Крыму, Воентелеком РФ и псевдогосударственные предприятия связи.

В свою очередь Wnet отверг обвинения СБУ в незаконной деятельности и заявил, что ущерб компании от изъятия оборудования в ходе обысков составил более 3 млн грн.

Теги: #провайдер #сбу #опровержение
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