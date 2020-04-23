Нацсовет по телерадиовещанию избрал новым председателем Герасимьюк

Члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 22 апреля избрали новый руководящий состав регулятора, говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

Председателем Нацсовета избрана ранее занимавшая должность первого заместителя председателя регулятора Ольга Герасимьюк, первым зампредседателя стал Валентин Коваль, а заместителем главы Нацсовета - Олег Черныш. Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Нацсовета.

Также в действующий состав нацсовета входят Александр Ильяшенко (ранее уже входивший в состав Нацсовета), Елена Ницко (назначена в Нацсовет указом президента от 15 апреля, ранее была директором по маркетингу в "Синема Сити") и Максим Оноприенко (экс-генеральный директор Запорожской телерадиокомпании "ТВ-5").