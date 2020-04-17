"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

Наиболее распространенными запросами мобильному оператору "Киевстар" на подключение сервисов для бизнеса за месяц карантина были решения, позволяющие компаниям за пределами офисов коммуницировать с сотрудниками и клиентами, обеспечить персонал инструментами для совместной работы, а также наладить эффективный обмен документами.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, количество подключений сервисов Microsoft Office 365 и StarTeams за указанный период выросло в целом более чем в 20 раз. Кроме того, почти в 2,5 раза увеличилось количество подключений сервиса электронного документооборота Star.Docs. Подавляющее большинство заявок поступило от представителей среднего и малого бизнеса.

Еще одним из распространенных запросов "Киевстару" была организация удаленной работы отделов продаж и контакт-центров. Так, по данным оператора, количество подключений виртуальной мобильной АТС с быстрым переносом всех звонков с фиксированных телефонных линий офисов на мобильные номера сотрудников, работающих из дома, возросло более чем в четыре раза для крупных компаний и более чем вдвое для среднего и малого бизнеса.

Больше всего подключений сервисов для удаленной работы заказали компании оптовой и розничной торговли, логистические, легкой и обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного и финансового секторов, гостиничного и строительного бизнесов, государственных предприятий, учреждений здравоохранения, поставщиков природных ресурсов и компании, предоставляющих услуги для бизнеса и населения.

Как сообщалось, мобильный оператор "Киевстар" в марте отменил абонентскую плату за наиболее востребованные сервисы, позволяющие вести деловую активность удаленно. К числу таких сервисов входят: Microsoft Office 365 и StarTeams, виртуальная мобильная АТС, система электронного документооборота Star.Docs, центр управления IoT.