Телеком

13:48 23.03.2020

"Укртелеком" совместно с Iskratel и SID Bank инвестирует еще 200 млн грн на покрытие оптическим интернетом более 200 н.п. в 13 областях

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"Укртелеком" совместно с Iskratel и SID Bank инвестирует еще 200 млн грн на покрытие оптическим интернетом более 200 н.п. в 13 областях

"Укртелеком" совместно со словенской телекоммуникационной компанией Iskratel и словенским банком развития SID Bank подписали новый договор по развитию сетей волоконно-оптического интернета (GPON) в сельской местности Украины, сообщил "Укртелеком" в понедельник.

По данным компании, новый проект рассчитан на два года, он охватит более 200 населенных пунктов в 13 областях Украины. Общие инвестиции в проект строительства сети составят около 200 млн грн.

"Новый проект стал продолжением долгосрочного сотрудничества компаний "Укртелеком" и Iskratel в развитии высокоскоростных оптических сетей доступа. В ходе его реализации будет проложено более 2000 км волоконно-оптических линий связи и установлено современное коммутационное оборудование, собранное в Словении на производственных центрах Iskratel", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивают в "Укртелекоме", в результате строительства новой сети сотни тысяч жителей сел Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Сумской, Ривненской, Херсонской, Харьковской, Черкасской и Луганской областей получат возможность доступа к интернету на скорости до 1 Gbit / сек, к цифровому интерактивному телевидению и другим сервисам компании. Указанный тип подключения позволит громадам внедрять весь спектр цифровых услуг.

Проект охватывает населенные пункты, в большинстве из которых ранее не было возможности подключиться к проводному интернету.

"Укртелеком" как национальный инфраструктурный телекомоператор Украины имеет уникальную возможность привлекать европейских финансовых и производственных партнеров в программы преодоления цифрового разрыва в Украине", - отметил директор компании Юрий Курмаз.

На данном этапе работы по строительству сети ведутся согласно плану - начаты работы в Харьковской области.

При этом в компании сообщают, что ситуация вокруг пандемии коронавируса не повлияла на запланированные работы.

Как сообщалось, в 2019 году "Укртелеком" совместно с Iskratel договорился инвестировать около 270 млн грн в развитие скоростной оптической сети доступа в интернет по технологии GPON в почти 300 небольших городах и селах, из которых почти 135 млн грн - привлеченные средства Словенского банка развития (SID Bank).

Проект был рассчитан на два года и предусматривал строительство более 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий и скорость доступа абонентов до 200 Мбит/с, с возможностью пользоваться интернет-телефонией и интерактивным телевидением.

Теги: #связь #интернет #укртелеком
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