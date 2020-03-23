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13:44 23.03.2020

"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

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"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" принял решение отказаться от налоговых льгот в поддержку бизнеса, предусмотренных законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины".

В сообщении оператора в понедельник подчеркивается, что компания в полном объеме внесет плату за аренду земли и уплатит налог на недвижимость с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

"Наша ответственность сегодня – не только помогать нашим клиентам в Украине и за рубежом, обеспечивая бесплатный доступ к жизненно важной информации и помогая не оказаться в социальной изоляции в условиях карантина. Будучи устойчивым бизнесом, мы понимаем, как важно сейчас иметь запас прочности и уверенность в завтрашнем дне. Это, прежде всего, касается государства и украинских городов", - подчеркнула генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова".

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", согласно которому в период с 1 марта по 30 апреля не начисляется и не взимается плата с предприятий за аренду земли, а также недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности.

Теги: #налоги #vodafone_украина #бизнес
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