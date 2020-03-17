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10:39 17.03.2020

Платформа Google для записи на прохождение теста на коронавирус не справилась с огромным спросом

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Платформа Google для записи на прохождение теста на коронавирус не справилась с огромным спросом

Веб-сайт, разработанный сестринской компанией Google - Verily Life Sciences - с целью помочь пользователям самостоятельно оценить необходимость прохождения теста на коронавирус в соответствии с имеющимися симптомами и записаться в случае необходимости в ближайшую точку тестирования, столкнулся с чрезмерным спросом на эту услугу.

Уже спустя несколько часов после запуска платформы в тестовом режиме в Северной Калифорнии сайт стал выдавать информацию о том, что доступной записи на прохождение теста больше нет.

Представитель Verily отказался отвечать на вопрос The Wall Street Journal о том, какое количество людей смогло воспользоваться сервисом и записать на тестирование.

В сообщении компании отмечается, что в данный момент возможности в плане прохождения тестов на выявление COVID-19 являются ограниченными, и они будут расширены в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп сообщил о разработке этого сайта в минувшую пятницу, заявив, что Google направила 1,7 тыс. сотрудников на "очень быстрое" создание платформы, позволяющей пользователям оценить необходимость прохождения теста на коронавирус.

В данный момент сайт доступен только на английском языке и требует от пользователей входа в аккаунт Google.

Теги: #коронавирус #google
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