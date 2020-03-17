Платформа Google для записи на прохождение теста на коронавирус не справилась с огромным спросом
Веб-сайт, разработанный сестринской компанией Google - Verily Life Sciences - с целью помочь пользователям самостоятельно оценить необходимость прохождения теста на коронавирус в соответствии с имеющимися симптомами и записаться в случае необходимости в ближайшую точку тестирования, столкнулся с чрезмерным спросом на эту услугу.
Уже спустя несколько часов после запуска платформы в тестовом режиме в Северной Калифорнии сайт стал выдавать информацию о том, что доступной записи на прохождение теста больше нет.
Представитель Verily отказался отвечать на вопрос The Wall Street Journal о том, какое количество людей смогло воспользоваться сервисом и записать на тестирование.
В сообщении компании отмечается, что в данный момент возможности в плане прохождения тестов на выявление COVID-19 являются ограниченными, и они будут расширены в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп сообщил о разработке этого сайта в минувшую пятницу, заявив, что Google направила 1,7 тыс. сотрудников на "очень быстрое" создание платформы, позволяющей пользователям оценить необходимость прохождения теста на коронавирус.
В данный момент сайт доступен только на английском языке и требует от пользователей входа в аккаунт Google.