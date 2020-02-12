Телеком

14:29 12.02.2020

"Киевстар" опередил "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета в 2019г – французская nPerf

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"Киевстар" опередил "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета в 2019г – французская nPerf

Французская speed-test компания nPerf опубликовала исследование скорости мобильного интернета украинских операторов в 2019 году, на первом месте – "Киевстар", сообщается в презентации на сайте nPerf.

В ходе исследования, которое проводилось в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, мобильная сеть "Киевстара" получила 56,5 тыс. баллов, lifecell – почти 50,7 тыс. баллов, "Vodafone Украина" – 48,3 тыс. баллов.

Как отмечается в отчете speed-test компании, в течение 2019 года средняя скорость мобильного интернета в сети "Киевстара" была наивысшей среди мобильных операторов Украины. Так, средняя скорость загрузки данных в сети "Киевстара" почти 21 Мбит/с, а передача данных - 12 Мбит/с. У "Киевстара" также самый высокий результат качества видеостриминга и скорость интернет-соединений в сети 4G.

Средняя скорость загрузки данных в сети оператора lifecell – 15,32 Мбит/с, а передача данных – 6,54 Мбит/с.

У "Vodafone Украина" в 2019 году средняя скорость загрузки данных в сети была 16 Мбит/с, передача данных – 8,24 Мбит/с.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разрешила мобильным операторам начать устранение фрагментации радиочастотного ресурса в полосах радиочастот 824-960 МГц для дальнейшей трансформации лицензий операторов с целью запуска на указанных частотах 4G связи (LTE).

Теги: #киевстар #мобильные_операторы #интернет
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