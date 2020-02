Американский регулятор расширяет расследование в отношении гигантов IT-сектора

Федеральные регуляторы США начали новый этап расследования в отношении крупных технологических компаний, чтобы установить, могли ли сделки гигантов отрасли по поглощению мелких конкурентов негативно сказаться на конкуренции и причинить ущерб потребителям.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США запросила у Amazon.com Inc., Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp. и Alphabet Inc. детальную информацию о приобретении молодых компаний за прошедшие 10 лет.

В рамках нового расследования регулятор, вероятно, изучит сотни сделок, которые ранее не подвергались проверке, поскольку их стоимость была ниже порога, при котором требуются проверки антимонопольных органов.

"Эта инициатива позволит комиссии более внимательно проанализировать сделки в этом важном секторе и оценить, в достаточной ли степени федеральные ведомства осведомлены о сделках, которые могут препятствовать конкуренции", - сказал глава FTC Джо Саймонс, слова которого приводит The Wall Street Journal.

По словам Саймонса, по итогам расследований регуляторы могут попытаться аннулировать сделки, нарушающие законодательство. Также FTC может рассмотреть возможность изменить правила и принять другие меры, чтобы увеличить количество сделок, которые должны подлежать проверке.

Расследование указывает на рост внимания властей к опасениям антимонопольных регуляторов на технологическом рынке. FTC и Минюст США уже проводят ряд расследований в отношении крупных технологических компаний, в том числе касающихся практик ведения бизнеса Google и Facebook.

Критики подобных сделок говорят, что они лишают молодые технологические компании возможностей для конкуренции и могут стать препятствием для инноваций и инвестиций. В то же время сторонники утверждают, что перспектива получить предложение о покупке от крупной компании и возможность привлечь значительный объем денежных средств, напротив, стимулирует инвестиции и инновации.