Телеком

10:13 07.02.2020

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

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Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

 Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. "Планируем выйти в эфир с 1 марта", - добавил он.

Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

Теги: #телерадиовещание #минкультуры #бородянский #оккупированные_территории
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