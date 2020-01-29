Vodafone может продать египетский бизнес саудовской телеком-компании

Vodafone Group подписала меморандум о взаимопонимании по продаже 55% Vodafone Egypt компании Saudi Telecom Company, говорится в сообщении Vodafone.

Сумма сделки составляет $2,4 млрд исходя из стоимости 100% Vodafone Egypt в $4,35 млрд.

Стороны согласовали параметры долгосрочного соглашения, которое включает в себя условия использования бренда Vodafone, льготные роуминговые соглашения и др. Соглашение предполагает, что Vodafone Egypt продолжит предоставлять услуги корпоративным клиентам и конечным потребителям.

По словам CEO Vodafone Group Ника Реда, сделка соответствует намерениям группы сконцентрировать деятельность на двух дифференцированных географических регионах: Европе и Африке южнее Сахары. Сделка также будет способствовать сокращению чистого долга Vodafone.

Что касается Saudi Telecom Company, то покупка соответствует стратегии расширения бизнеса компании в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Окончательно сделка может быть заключена после проведения due diligence Vodafone Egypt, ее закрытие ожидается до конца июня 2020 - после одобрения регулирующих органов.

Vodafone Egypt на 44,94% принадлежит местной Telecom Egypt.

Vodafone занимает второе место в мире среди сотовых операторов по числу абонентов и пятое по выручке.