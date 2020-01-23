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14:50 23.01.2020

Украинская мобильная связь должна перестать считаться "роскошью" и перейти к системе реинвестирования в покрытие малозаселенных территорий – глава "Киевстар"

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Украинская мобильная связь должна перестать считаться "роскошью" и перейти к системе реинвестирования в покрытие малозаселенных территорий – глава "Киевстар"

Украинская мобильная связь должна перестать платить налог на роскошь, вместо этого рынку необходимо перейти к системе последовательного реинвестирования в развитие связи на малозаселенных территориях, заявил президент компании "Киевстар" Александр Комаров агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука в четверг в Давосе.

В то же время он подчеркнул, что процесс вынесения мобильной связи из категории "роскошь" будет достаточно длительным.

"Нам кажется, что это невозможно сделать быстро, потому что это приносит государству очень большой доход. Индустрия платит 7,5% с оборота. Если быть честным, это гораздо ближе к акцизу, чем к налогу. Здесь должен быть разработан очень последовательный и постепенный план, чтобы перестать считать мобильную связь предметом роскоши", - отметил Комаров.

Он также подчеркнул, что вместо уплаты существенного налога на роскошь индустрия мобильной связи должна начать системно реинвестировать в развитие, к примеру сельской связи.

"Я нигде не видел, чтобы операторы платили по 7% от дохода. Вместо того чтобы платить устаревший налог на роскошь, в нормальных странах реализован сбор в Фонд универсальных услуг, составляющий 1-2% от дохода операторов. И эти деньги тратятся государством на развитие инфраструктуры в удаленных населенных пунктах, часто в партнерстве с теми же операторами", - заявил президент "Киевстара".

Как сообщалось, в октябре 2019 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком" и премьер-министр Алексей Гончарук от лица государства подписали меморандум о покрытии территории Украины качественной связью.

Теги: #киевстар #комаров
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