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14:15 22.01.2020

Минкульт планирует создать платформу иновещания

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Минкульт планирует создать платформу иновещания

Вещание на оккупированные территории и иновещание являются приоритетными задачами Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Владимира Бородянского.

"Приоритетом номер один является вещание на временно оккупированных территориях: качественное донесение украинской точки зрения к нашим людям, которые проживают в Крыму, Донецке, Луганске. И приоритет номер два - это донесение нашей информации в мире", - цитирует пресс-служба министра.

Он отметил, что для выполнения этих задач государство будет использовать существующие ресурсы - телеканал UA|TV, который будет переформатирован, национальное информационное агентство "Укринформ", а также активно будет привлекать Общественного вещателя.

По словам Бородянского, в настоящее время проводятся соответствующие консультации с НОТУ и "Укринформом" по созданию платформы иновещания для донесения проукраинской точки зрения к украинцам, которые находятся за границей, и иностранной аудитории.

Как сообщалось, украинский телеканал иновещания UA|TV 13 января 2020 года прекратил работу англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций.

На базе UA|TV 15 февраля 2020 года планируется запустить телеканал для временно оккупированных территорий.

Теги: #иновещание #телерадиовещание #минкультуры #бородянский
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