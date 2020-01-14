Телеком

17:19 14.01.2020

Спутниковый провайдер Viasat заявляет о мошеннических действиях в отношении него в интернете и соцсетях

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Спутниковый провайдер Viasat заявляет о мошеннических действиях в отношении него в интернете и соцсетях

Спутниковый и интернет-ТВ провайдер Viasat (ООО "Вижн ТВ", Киев) заявляет, что мошенники под видом его фирменных брендированных тюнеров продают тюнеры цифрового эфира неизвестного производства.

"Мошенники под видом фирменной брендированной продукции Viasat, в частности спутниковых тюнеров Strong SRT 7602, которые рекомендуется покупать для просмотра закодированных телеканалов на спутнике, через фейковые сайты и фейковые страницы продают потребителям в социальных сетях тюнеры Т2 (для цифрового эфира) неизвестного производства по цене, не соответствующей рыночным реалиям", - сообщила пресс-служба провайдера во вторник.

Как отмечает Viasat, провокационный заголовок рекламы и привлекательно низкая цена вызвали ажиотаж среди читателей Facebook. Далее эту новость подхватили и начали распространять в соцсети множество пользователей-ботов, что, по мнению провайдера, дает основания утверждать о спланированной акции против его имиджа.

В настоящее время ООО "Вижн ТВ" готовит материалы для обращения в правоохранительные органы об открытии уголовных производств и привлечении виновных к ответственности.

Теги: #мошенничество #бренд #тюнер #viasat
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