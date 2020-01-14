Телеком

14:02 14.01.2020

"1+1 media" трассформирует отдел маркетинга и корпоративных коммуникаций, директор отдела покидает медиагруппу

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"1+1 media" трассформирует отдел маркетинга и корпоративных коммуникаций, директор отдела покидает медиагруппу

 Медиагруппа "1+1 media" разделяет функции маркетинга телеканала "1+1" и корпоративных коммуникаций, сообщается на сайте группы.

"Функция маркетинга "1+1" переходит в прямое подчинение к Максиму Кривицкому, генеральному продюсеру телеканала "1+1". Отдел корпоративных коммуникаций трансформируется в департамент во главе с Татьяной Трегобчук и будет подчиняться непосредственно генеральному директору "1+1 media" Ярославу Пахольчуку", - отмечается в сообщении.

В связи с изменениями организационной структуры, с 17 января 2020 года директор по маркетинговым коммуникациям "1+1 media" Светлана Павелецкая прекращает сотрудничество с компанией.

"Я благодарен Светлане за почти 10 лет, отданных компании, и фактически за построение с нуля всех внутренних и внешних коммуникаций в группе, за маркетинговую стратегию и коммуникационные проекты, которые ежегодно приносят "1+1 media" признание и награды, в том числе международные", ‒ прокомментировал кадровые изменения генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

В холдинг "1+1 media" входят телеканалы "1+1", "2+2 ", "ТЕТ ", "ПлюсПлюс ", "Бигуди ", "Униан-ТВ", "1+1 International ", Ukraine Today, а также сейлз-хаус "Плюсы" и компания по производству телеконтента "1+1 продакшн".

Теги: #1_1_media #кадры
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