"1+1 media" трассформирует отдел маркетинга и корпоративных коммуникаций, директор отдела покидает медиагруппу

Медиагруппа "1+1 media" разделяет функции маркетинга телеканала "1+1" и корпоративных коммуникаций, сообщается на сайте группы.

"Функция маркетинга "1+1" переходит в прямое подчинение к Максиму Кривицкому, генеральному продюсеру телеканала "1+1". Отдел корпоративных коммуникаций трансформируется в департамент во главе с Татьяной Трегобчук и будет подчиняться непосредственно генеральному директору "1+1 media" Ярославу Пахольчуку", - отмечается в сообщении.

В связи с изменениями организационной структуры, с 17 января 2020 года директор по маркетинговым коммуникациям "1+1 media" Светлана Павелецкая прекращает сотрудничество с компанией.

"Я благодарен Светлане за почти 10 лет, отданных компании, и фактически за построение с нуля всех внутренних и внешних коммуникаций в группе, за маркетинговую стратегию и коммуникационные проекты, которые ежегодно приносят "1+1 media" признание и награды, в том числе международные", ‒ прокомментировал кадровые изменения генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

В холдинг "1+1 media" входят телеканалы "1+1", "2+2 ", "ТЕТ ", "ПлюсПлюс ", "Бигуди ", "Униан-ТВ", "1+1 International ", Ukraine Today, а также сейлз-хаус "Плюсы" и компания по производству телеконтента "1+1 продакшн".