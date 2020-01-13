Компания СКМ не подтверждает информацию о выплате $700 млн Raga Establishment в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома"

Компания SCM Financial Overseas Limited не подтверждает информацию о выплате кипрской Raga Establishment Limited более $700 млн в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы "СКМ".

В пресс-службе напомнили, что 1 октября 2019 года компании Raga и SCM официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году. В рамках мирового соглашения были прекращены все судебные и другие процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами.

"Информация о существенных условиях мирового соглашения, по решению обеих сторон, не подлежит обнародованию, поэтому опубликованная в СМИ информация о выплате якобы $700 миллионов не основана на фактах", - заявляют в СКМ.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы уплате СКМ $700 млн Raga Establishment в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома" в конце 2019 года.

Как сообщалось, 1 октября 2019 года Raga и SCM официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году.

В то же время, как уточнили агентству в пресс-службе SCM, указанное мировое соглашение касается только спора SCM Financial Overseas с Raga Establishment и никак не влияет на судебные споры в Украине, участниками которых являются "ЕСУ" и "Укртелеком".

Как сообщалось, SCM отстаивала в Лондонском суде свою позицию относительно невыполнения Raga Establishment обязательных условий приватизационного договора "Укртелекома" от 2011 года, заключенного с Фондом госимущества Украины, согласно которому она обязалась активно инвестировать в развитие инфраструктуры "Укртелекома".

В связи с невыполнением Raga условий приватизационного договора с Украиной группа SCM попыталась расторгнуть сделку о покупке и потребовала вернуть ей предоплату в размере $100 млн. Однако компания Raga Establishment инициировала арбитражные разбирательства в Лондонском арбитраже (LCIA) против SCM с требованием выплатить ей оставшуюся сумму в размере $760 млн за актив, который может быть возвращен в государственную собственность из-за невыполнения Raga инвестиционных обязательств.

Пока проходили арбитражные разбирательства в апреле 2017 года, ФГИ подал иск о расторжении приватизационного договора купли-продажи "Укртелекома" из-за невыполнения покупателем обязательств по этому договору. LCIA отказался отложить вынесение решения арбитража до разрешения украинскими судами спора по иску ФГИ и принял решение в пользу Raga, обязав SCM доплатить около $760 млн за "Укртелеком". При этом в течение всего лишь четырех месяцев после вынесения данного решения украинские суды постановили расторгнуть приватизационный договор по "Укртелекому", вернуть акции компании в госсобственность и обязали ООО "ЕСУ" (бывшая дочерняя компания Raga, выступавшая непосредственным покупателем "Укртелекома" при приватизации, а теперь дочерняя компания SCM) уплатить штраф в размере $81 млн.